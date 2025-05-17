網紅黑料曝光！追靚女趁醉偷拍　被打槍惱羞怒公審

▲宗教網紅蘇彥輔追求不成，竟將女方個資放上網路，連女方年幼的外甥女都不放過。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

宗教網紅蘇彥輔憑藉「開運輔｜頂流Ai種生基」帳號，在Tiktok上累積3萬多粉絲，靠著各種宗教題材被網友稱為「蘇老師」，而蘇彥輔看似道貌岸然，實則是個恐怖情人，曾因追求女子珍珍（化名）不成，竟將對方個資全都放上網路，還多次造謠，連女方年幼的外甥女都不放過，導致珍珍數度意圖輕生，法院認為蘇惡性重大，將他所犯兩案統統判刑，目前共判他1年10月有期徒刑。

據了解，蘇彥輔曾擔任房仲，因共同朋友介紹而認識珍珍，並被珍珍亮麗外型和大方談吐吸引而展開追求，女方發現其意圖後多次拒絕，表明只想和他當朋友，蘇彥輔表面上答應維持友誼界線，實則仍想更進一步。

▲蘇彥輔在外營造道貌岸然的「蘇老師」形象，實則是恐怖情人。

在2021年10月，蘇彥輔利用送珍珍回家的機會，卻趁其酒醉失去意識時偷拍她，並於隔日拿出一條貼身衣物指稱是珍珍所贈與，珍珍對此衣物毫無印象，也不記得他所說的相關情節，但認為其所作所為已觸碰到自己的底線，於是決定與他劃清界線，再次闡明不接受其示好，此舉卻惹怒蘇彥輔，竟展開報復。

根據判決書內容，蘇彥輔在2021年12月在其位於高雄的住處，以臉書在「臺南爆料公社—臺南最大」等多個臉書社團陸續張貼珍珍個資，包括她的正面照片、身分證字號、身高、體重、三圍、血型、電話號碼、LINE帳號、Gmail帳號、地址、汽機車車號及照片、住處外觀、住處所有權狀照片都被公諸於眾，甚至連其父母、妹妹的名字也遭公開，連尚且年幼的外甥女都不能倖免。

蘇彥輔還在網路上大寫小作文，以「這是一則女生玩弄男生感情的故事」為題造謠珍珍，以「渣女」、「公關」、「交友複雜」、「找砲友」、「被害妄想症」等詞語形容對方，讓珍珍備受壓力，她則於2022年1月提告。

▲蘇彥輔多次散佈無辜女子的照片、身分證字號等個人資料，更多次造謠，近日遭台南地院判處1年有期徒刑。

在孤立無援下，珍珍差點走上絕路，甚至都已往頂樓走去，所幸最終因天台的門無法打開才作罷。台南地方法院2023年1月依違反個資法、公然侮辱及恐嚇罪，判處蘇彥輔10個月徒刑，可易科罰金，蘇彥輔卻沒有就此罷手。

蘇彥輔2023年6月故技重施，同時間，交友軟體上還出現多個盜用珍珍照片的帳號，這些帳號先是與網友們相談甚歡，接著便要求投資其公司，對話紀錄更數度被貼上反詐騙聯盟，讓網友誤會珍珍在從事詐騙，網路上還多次出現對珍珍公司的不實指控，鋪天蓋地的輿論猶如泰山壓頂，讓珍珍幾乎喘不過氣，她則鼓起勇氣再次提出訴訟。

蘇彥輔在庭上否認犯行，辯稱相關貼文早已刪除，法院不應將貼文歸咎於他，所幸台南地院法官並未採信蘇男作法。

法官認定他長期持續侵害珍珍的個資，嚴重影響其生活與安全，犯罪情節重大，今年2月底加重判刑1年，法院也判處蘇彥輔應賠償珍珍43萬元，但被害人至今仍未拿到一分錢，蘇的惡行在女方心中留下難以磨滅的創傷。

本刊多次致電蘇彥輔，皆無法取得回應。

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