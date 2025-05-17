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網紅詛咒：生兒子沒屁眼　阿信前妻怒告

宗教網紅蘇彥輔靠著教人改運、補陰庫等方式累積3萬多名粉絲，近日卻是官司不斷。（圖／翻攝Tiktok「開運輔｜頂流Ai種生基」帳號）

▲宗教網紅蘇彥輔靠著教人改運、補陰庫等方式累積3萬多名粉絲，近日卻是官司不斷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

宗教網紅蘇彥輔在Tiktok有3萬多名粉絲，累積觀看數達破百萬人次，卻遭起底涉嫌侵害著作權和妨害名譽，信樂團主唱蘇見信（阿信）的前妻張鈺凰（48歲）指控，蘇彥輔曾是她的公司風霈國際傳媒學員，蘇自認介紹資源想抽成，遭拒後在網路上多次造謠，甚至說出「小心生兒子沒屁眼」等語，還直接偷講師的教材去講課，如今已提出告訴，希望法律能還他們公道。

據了解，蘇彥輔曾擔任房仲和從事光電業，並從2023年開始經營自媒體，他自稱專注玄學十多年，擅長八字、風水、感情、流年運勢和奇門遁甲，影片則是教民眾如何補運、存冥幣、開運妙招或祭祀禁忌，每條流量從數千到數十萬不等，被粉絲尊稱為「蘇老師」，在宗教圈可說是小有名氣。

而模特兒出身的張鈺凰是風霈國際傳媒負責人，曾與信樂團主唱蘇見信（阿信）有過一段婚姻並育有一女，十多年前退出螢光幕改經營行銷公司，2020年成立風霈公司，2024年5月把握短影音風潮，開始授課並教授自媒體課程，想培育出優秀學員好跟公司一同成長。

風霈國際傳媒負責人張鈺凰指控蘇彥輔抽成不成，在網路上造謠生事，雙方將對簿公堂。（圖／黃鵬杰攝）

▲風霈國際傳媒負責人張鈺凰指控蘇彥輔抽成不成，在網路上造謠生事，雙方將對簿公堂。

「我們6月第一次開課時，蘇彥輔就在了。」張鈺凰回憶，蘇彥輔是風霈自媒體課程的第一批學員，他起初僅是有些過份熱情，對漂亮女學員會半夜傳訊、缺乏邊界感，當時並未發現其他異樣，夥伴也對他有意栽培，因而將蘇彥輔拉進核心群組中。

張鈺凰說，同年10月，風霈開始想找專門廠商開發AI系統，讓剪輯和拍攝影片能夠更加方便，而蘇彥輔在滑Tiktok時，發現一套十分完善的系統並介紹給夥伴，但蘇彥輔並不認識該公司，後續聯繫都由夥伴進行，最終公司花費7位數金額拿下該系統總代理，這時蘇彥輔卻跳出來要求分成。

「他說，這是我介紹的，為什麼我沒有份？」張鈺凰提到，蘇彥輔突如其來的要求讓夥伴們一頭霧水，還特地向系統公司確認，但對方並不認識蘇彥輔，而風霈拒絕其請求後，彼此間關係開始不如過往和諧。

此後，蘇彥輔又介紹風霈購買精美的3D直播棚，張鈺凰雖認為公司沒有必要，但仍在蘇和公司同事的軟磨硬泡下，花費約10萬元買下一套試用，蘇彥輔也成功得到抽成金，直播棚公司卻發現蘇彥輔在洽談過程中多次對他們錄音，雙方合作因而破裂，蘇彥輔咬定是風霈從中作梗，開始蓄意報復。

風霈國際傳媒想把握短影音流量，簽下何嘉文等藝人，卻因蘇彥輔的抹黑而備受攻擊。（圖／報系資料照）

▲風霈國際傳媒想把握短影音流量，簽下何嘉文等藝人，卻因蘇彥輔的抹黑而備受攻擊。

從2024年12月開始，蘇彥輔多次在網路上攻擊風霈，雖然都以「台北某學院」來代替，但沒馬賽克好的照片和沒消音完整詞語都能讓知情人士推測出內情，蘇彥輔自稱提供給學院許多資源，怒罵「小心生兒子沒屁眼」、「白癡才會跟他們學直播」等。

與此同時，網路上還出現名為「爆料風霈」的文章，似是而非的稱風霈捲入指控某財神廟的邪教風波，還要學員們「千萬不要跟風霈國際傳媒學自媒體」，無的放矢的謠言讓張鈺凰承受不白之冤。

「被他這樣攻擊，大概損失了幾十萬元！」張鈺凰苦笑表示，許多學員秉持著理想加入，他們的家人在網路上看到這些文章後往往心生芥蒂，要求學員退款，當然只能尊重學員的選擇，後來又發現蘇彥輔也在經營自己的自媒體課程，甚至直接將風霈講師的教材「整碗端走」拿去上課。

張鈺凰說，目前講師已向蘇彥輔提出著作權告訴，風霈也提出妨害名譽等訴訟，全案已交由檢警調查，希望司法能還他們公道，讓蘇彥輔知道網路並非法外之地，在網路上造謠必須付出代價。

本刊多次致電蘇彥輔，皆無法取得回應。

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