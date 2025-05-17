▲中國籍父子搭橡皮艇來台，父遭聲押子責付。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

地方中心／桃園報導

桃園觀音海水浴場昨早驚現偷渡事件，一對中國籍父子搭乘橡皮艇從沙灘上岸，被海巡署逮捕送辦。桃園地檢署已聲押父親，至於未成年兒子則移送少年法庭，由法官責付海巡署轉交移民署專勤隊處理。

海巡署北部分署指出，這兩名男子自稱搭橡皮艇從福建出發，經過海上長途跋涉後抵達台灣。橡皮艇全長僅3.3公尺，因尺寸過小，難以被雷達偵測到。近期中國多次以小型目標偷渡及灰色地帶襲擾手法測試台灣防禦反應，這次事件是否涉及中共軍演相關行動仍有待深入調查。

據了解，這對父子分別為41歲的宋姓男子及其17歲兒子。宋男聲稱因在中國遭受迫害，才冒險來台尋求自由，但實際偷渡動機尚未完全釐清。桃園地檢署表示，宋男涉嫌違反《入出國及移民法》第74條第1項後段，因未經許可擅自進入台灣地區，檢察官訊問後向法院聲請羈押。

至於少年部分，桃園地方法院法官認為，少年與父親同行，偷渡行為恐難以自主選擇。考量少年身心發展及涉案情節，法官判定無需收容，責付海巡署後移交移民署桃園市專勤隊進一步處理。

本案再度引發台灣對中國灰色地帶行動的關注，相關單位正密切追蹤事件後續發展。