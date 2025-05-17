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OpenAI公布新程式碼代理工具Codex　３類用戶立刻能用

記者蘇晟彥／綜合報導

OpenAI 16日深夜舉辦直播，公布開源程式碼代理工具「Codex」將在即日起開放，將可以協助工程師進行程式碼編寫、修復錯誤及運行測試等任務，並強調「將成為推動AI工具最需要的工具之一」。目前Codex將開放給ChatGPT Pro（每個月200美金用戶）訂閱者使用，預計將開放給ChatGPT Team、Enterprise 進行有限次數的使用，Plus、edu將在日後開放。

▲▼

根據直播內容指出，OpenAI全新推出的代理工具就是先前所公布的「 Codex」，它建立在一個名為 codex-1 的模型上，是 OpenAI o3 推理模型的一個版本，針對軟體工程進行了最佳化，並將向 ChatGPT Pro、Team 和 Enterprise 用戶提供。

對此，OpenAI指出，在設計 Codex 時，優先考慮安全性和透明度，以便使用者可以驗證其輸出——隨著 AI 模型獨立處理更複雜的編碼任務和安全考慮的不斷發展，這種保障措施變得越來越重要。使用者可以透過引文、終端日誌和測試結果檢查 Codex 的工作。當不確定或面臨測試失敗時，Codex 代理程式會明確地傳達這些問題，用戶能夠就如何繼續做出明智的決定，但在整合和執行之前，用戶仍然需要手動審查和驗證所有代理程式產生的程式碼。

最後，官方表示，Codex 將可以與GitHub 連接，能夠從 Codex CLI、ChatGPT Desktop 甚至問題追蹤器或 CI 系統等工具分配任務。

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