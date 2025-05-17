認知功能影響日常生活　老年人、腦傷患者可居家訓練改善

▲居家認知訓練之學習新的烹飪技能。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

認知功能影響日常生活功能甚鉅，而認知訓練可以應用於老年人、患有腦部損傷或認知障礙的患者，復健科醫師提醒民眾可以透過居家認知訓練，以促進大腦的神經可塑性，從而改善認知功能並提高生活品質。

中榮埔里分院復健科醫師柳復威指出，認知功能涵蓋大腦處理信息和進行各種心理活動的能力，主要包括：長、短期記憶力、注意力、定向力、問題解決能力、視空間能力、語言能力等；交通部因此規定75歲高齡駕駛人除體檢合格，還需通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，方可換發3年有效期間的汽(機)車駕照，以減少高齡駕駛人交通事故。

▲居家認知訓練之益智遊戲。

柳復威說明，透過持續的練習和挑戰來改善其大腦功能，可提高記憶力、增強專注力和注意力、改善問題解決能力、延緩認知衰退、提高生活品質、增加自信心等；復健科組長王哲煜表示，在家中即可進行認知功能訓練，諸如：1.益智遊戲，如數獨、字謎、拼圖等，可幫助提高思維靈活性、專注力和問題解決能力；2.記憶練習，可使用記憶卡片、記憶遊戲或是簡單的閱讀和回憶方法來進行訓練；3.學習新技能或知識，如樂器、烹飪技巧或手工藝等。

4.閱讀和解析文章：閱讀文章並試著理解其內容，並試著回答相關問題或將文章的主要思想加以概括，有助於提高閱讀理解能力和思維邏輯；5.注意力訓練：設立清晰、具體的目標，透過冥想、注視一個對象一段時間，可提高注意力和集中精神的能力；6.解決問題活動：可通過提出複雜問題，然後尋找解決方案來進行訓練，如「要怎麼從家裡到台北親戚家？如何到醫院看診拿藥？」