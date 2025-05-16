淫男「Free Hugs」竟伸鹹豬手　目擊者怒喊：不是讓你摸胸的

▲新北市淡水區陳姓男子在淡水捷運站附近公園，籍詞想參與「免費愛的抱抱」竟趁機襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水捷運站後方公園傳出「免費擁抱變鹹豬手」事件。1名陳姓男子見現場有人參與「Free Hugs」活動，聲稱也想參與，卻趁與1名素不相識的女子擁抱時，伸手觸摸其左胸部。女子驚愕不已，現場民眾目擊後怒斥：「免費擁抱不是讓你免費摸胸的！」事後女子報警提告，士林地檢署依違反性騷擾防治法將陳男起訴。

去年9月28日下午5時39分許，在捷運淡水站後方公園，當時現場有人舉牌參與「Free Hugs（自由擁抱運動）」，鼓勵陌生人之間透過擁抱傳遞溫暖、對抗冷漠。陳男見狀表示「也想參加」，接近一名成年女子要求擁抱。

未料在擁抱過程中，陳男趁女子不及防備，伸手觸摸其左胸部，得手一次。女子當場愣住，現場有民眾目擊後立即大聲斥責：「這不是讓你免費摸胸部的！」引起騷動。女子事後前往警局報案，警方調閱監視器畫面與現場證人證述，將陳男移送法辦。

陳男到案後供稱，自己只是看到其他人擁抱，出於「好奇」才想嘗試參與，否認有性騷擾意圖。但檢警調查後認為，陳男並非活動發起人，卻利用活動氛圍接近陌生人，並在對方無法抗拒的情況下觸摸其身體隱私部位，已構成「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸身體隱私部位」罪嫌，依性騷擾防治法第25條第1項起訴。

所謂「自由擁抱運動」（Free Hugs Movement），源於澳洲，由Juan Mann於2004年發起，主張透過主動擁抱陌生人傳遞溫暖、拒絕社會冷漠。