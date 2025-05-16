台男機艙上演「醉後大丈夫」！前空姐曝超丟臉下場

記者劉邠如／台北報導

越捷航空台中飛往越南胡志明的班機爆發乘客酒醉鬧事，曾任空服員多年的網紅空姐Emily受訪指出，其實航空公司早有標準流程，容不得醉客鬧事！

▲台男在台灣飛往越南的班機上酒醉鬧事，大鬧機艙 。（圖／林女提供）

Youtube頻道《空姐報報Emily》的前空姐Emily受訪時表示，一般航空公司也會提防醉客上機鬧事：「客人在第一時間接觸的是地勤人員，那地勤人員如果發現客人疑似喝醉的狀態，是不會讓他上飛機的。」

而就算第一道關卡讓對方闖過了，也還有第二關：「即使地勤人員在第一時間沒發現客人的異狀，空服員在登機的時候也會去觀察客人的狀態，看旅客適不適合搭飛機。」她指出，「如果我們發現客人真的疑似喝醉的話，可能就會進行評估，看他能不能飛。」

此外，在飛機上，提供酒精飲料時，空姐們也會觀察客人神態：「一般來說，像我們在機上給客人酒精飲料，我們也會去看客人喝了多少，不會一直無止盡地給他喝。」如果發現客人「欸，好像真的有點茫了」，她說：「我們就會停止再供應(酒精飲品)，避免像這樣的情形出現。」

而一旦乘客出現像是醉後大鬧班機，影響飛安情況，Emily解釋，空服員也會在第一時間就會先口頭警告客人，然後告知對方，如果行為再繼續，就會採取必要進一步的行動。」

但萬一飛機上，只有女性空服員，如何對付醉漢？ Emily補充，如果客人體型真的比較壯碩，「然後機上都沒有男生空服員的話，我們必要的時候也會請乘客幫忙。我們會通報機長之後，那當然，危害飛安的乘客在下飛機一定就會立刻被航警帶走，之後航空公司就會把他列為永久禁搭的名單。」此外如果這位乘客，已經到了黑名昭彰的程度，「他就在很多的航空公司都有出過事的話，那各家航空公司都會知道，也真的有曾經發生過(聯合封殺)這樣的情形。」

▲鬧事的男子最後被制服，綁在飛機座椅上 。（圖／林女提供）