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網戀新加坡女「來台開美容館」　屏東男被騙40萬還淪人頭戶

▲里港警分局長溫基興會同警廣高雄台進行打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長溫基興會同警廣高雄台進行打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子因透過LINE結識自稱「張詩慧」的女子，陷入愛情詐騙陷阱，期間遭誘導匯款及寄出金融卡，不僅損失新臺幣40萬元，還淪為人頭帳戶，直至對方失聯才驚覺受騙。里港警方與警廣高雄台宣導打詐，以該案例提醒民眾小心，避免被騙。

▲里港警分局長溫基興會同警廣高雄台進行打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長溫基興會同警廣高雄台進行打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局積極致力於提升民眾的防詐意識，持續每月與警察廣播電臺高雄分臺進行連線宣導，透過廣播平台向聽眾傳遞防詐知識，並特別針對近期高發的詐騙手法「騙取金融帳戶(卡片)」及「解除分期付款(騙賣家)」詐騙案件進行重點宣導。

▲里港警分局長溫基興會同警廣高雄台進行打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為了進一步加強打擊詐騙行動，警政署自4月1日起啟動「百斬計畫獎五萬」專案，民眾可透過「165打詐儀錶板」的「檢舉車手專區」填報檢舉車手線索， 根據提供的有效線索，若警方成功拘提或逮捕詐騙嫌犯，檢舉人將可獲得新臺幣五萬元的檢舉獎金；另積極利用官方臉書專頁推廣「眾星雲集 打詐之星」藝人發聲識詐活動，舉辦「165打詐儀錶板知多少」有獎徵答活動，鼓勵民眾主動查詢最新的詐騙手法及防範資訊，進一步加強全民防詐意識，攜手抵禦詐騙行為。

里港警分局根據今年2月至4月份受理詐欺案類的統計結果分析，歸納出前六大詐騙類型，依序為「假交友(投資詐財)」、「假投資」、「假網拍」、「騙取金融帳戶(卡片)」、「解除分期付款(騙賣家)」及「中獎通知」。

這次與聽眾分享「感情詐騙」結合「騙取金融帳戶(卡片)」的真實案例，被害人透過LINE認識一名暱稱為「張詩慧」的女子，對方表示自己是臺北人，目前在新加坡經營美容館，雙方逐漸發展為戀愛關係，女子聲稱將返回臺灣開設美容院，並因臺灣帳戶註銷，欲先將新臺幣6萬元匯入被害人帳戶，並開通國際匯款功能，要求被害人寄送金融卡，隨後，對方又聲稱已成功開通國際匯款功能，惟因匯款金額過大，需繳交10萬元保證金以符合臺灣洗錢防制法規定，並指導被害人謊稱用途為購買材料，被害人按指示匯款至對方指定帳戶。被害人匯款後，「張詩慧」再次以因返臺心切而忽略繳稅，遭臺灣國稅局查詢未繳納稅款，須補繳新臺幣30萬元為由，要求被害人依指示將新臺幣30萬元以超商寄送方式交至對方提供之地址，後續因被害人多次聯繫該女子未果，並發現其銀行帳戶已凍結，才驚覺遭受詐騙，最終損失新臺幣40萬元，也成為人頭帳戶。

分局長温基興特別呼籲聽眾朋友，網戀交友時，只要提到金錢、帳戶或金融卡等話題，都應提高警覺，切勿輕易提供金融卡、密碼或帳戶資訊，這些行為都可能讓您無意中成為詐騙集團的工具。若對方要求對銀行行員說謊，例如聲稱款項用途為購買材料、買房或房屋裝潢等，這往往是詐騙的警訊，應立刻停止所有行為，並撥打165反詐騙專線核實真偽，避免成為受害者。

近期，本分局接獲多宗有關「解除分期付款詐騙」的報案，詐騙集團假冒買家提出交易需求，並故意製造交易問題，以金流驗證為名，獲取賣家的個資，再迅速盜取錢款消失無蹤，針對此類詐騙案件，提醒聽眾朋友，網路交易時務必提高警覺，若遇到交易問題，應透過平台的官方客服聯繫，切勿私下與陌生人聯繫或點擊來路不明的連結，正規銀行與購物平台不會透過私人LINE帳號聯繫用戶，若遇此情況，應立即停止操作並求證真偽，讓我們一起提高警覺，拒絕上演悲劇，守住自己的財產安全，避免讓詐騙集團得逞！

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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