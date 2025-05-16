基隆市志願服務推廣中心遷新址啟用　高齡志工保險補助新制同步上路

▲基隆市志願服務推廣中心喬遷啟用，正式進駐婦幼福利服務中心，象徵志工服務邁入新階段。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

為了讓志工服務更貼近在地、效率更好，基隆市志願服務推廣中心在5/15搬新家，正式遷到基隆市婦幼福利服務中心，還特別舉辦了啟用儀式，象徵基隆的志工服務邁入新的里程碑。更暖心的是，市府也同步推出新政策，針對年滿75歲、仍持續投入服務的高齡志工，將由市府負擔其意外團體保險費用，用實際行動來感謝他們長年無私的付出。

今年起，基隆市志願服務推廣中心首次由救國團接手營運，不只在安樂區設有主要辦公據點，還特別在仁愛區的銘傳學習中心新增服務站，希望讓志工就近就能洽詢或參與志工活動。市府社會處表示，透過據點擴展和更多元的服務網絡，就是希望能把志工服務拉得更貼近社區，不但方便大家參與，也能提升整體的服務效率和能量。

▲市府推出75歲以上高齡志工保費補助政策，用實際行動感謝長年無私付出。

社會處處長楊玉欣表示，在市長謝國樑的支持下，114年起，針對年滿75歲以上、仍積極參與志願服務的高齡志工，市府將主動透過志願服務推廣中心協助彙整資料，經由所屬單位提報及資格審核後，補助其意外保險費用。她強調，此舉不僅提升高齡志工的服務保障，也展現市府對高齡志工的重視與關懷，更鼓勵長者持續貢獻所長、發揮生命價值。

▲社會處處長楊玉欣表示，市府將補助高齡志工保費，強化保障也鼓勵長者持續參與志工服務。

目前志願服務推廣中心就像是基隆志工的大本營，不只負責幫志工安排訓練課程、媒合服務機會，也協助各個志工團隊的管理和輔導，希望讓每一位志工在服務時都能更安心、更專業。接下來，市府社會處也規劃打造一個志工媒合平台，讓有心想參與公益的市民更方便找到合適的服務機會，同時也把社區的力量串聯起來，讓志願精神從一個人，擴散到整座城市。

▲志願服務推廣中心就像是基隆志工的大本營。

基隆市政府表示，將持續推動公私協力與市民參與，強化志願服務的深度與廣度，讓關懷行動深入社區日常，逐步實現「亞洲最有愛的城市」的願景，打造一座充滿善意、溫暖與行動力的城市。