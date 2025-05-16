▲xAI承認內控失守，將公開提示詞止血。（圖／Grok）
記者吳立言／綜合報導
由馬斯克創辦的人工智慧公司xAI，近日因旗下聊天機器人Grok在X（前推特）上發表具政治立場偏向的回應，引發外界質疑AI的中立性與安全性。xAI隨後證實，該政治性回應源於一項未經授權的prompt（提示詞）修改行為，已違反公司內部政策與價值觀，並坦承原有內部審核流程遭「繞過」，導致此一失誤發生。
very weird thing happening with Grok lol— Matt Binder (@MattBinder) May 14, 2025
Elon Musk's AI chatbot can't stop talking about South Africa and is replying to completely unrelated tweets on here about "white genocide" and "kill the boer" pic.twitter.com/ruurV0cwXU
這起事件發生於美國西岸時間5月14日凌晨（台灣時間同日下午），Grok回應一則與政治議題相關的貼文時，出現過於明確的政治立場，內容迅速引起用戶關注與反彈。外界質疑，這是否意味AI回應可能被內部操控，進而影響輿論環境與公共討論。
xAI今（16 日）透過官方帳號發表聲明，坦承該次回應是因「Grok的提示詞遭未經授權修改」，並表示這種情況已違反公司維護AI中立性與事實基礎的核心原則。經內部調查後，xAI表示有人繞過了原有的提示詞審查與版本控管程序。
為回應外界疑慮並防範類似事件重演，xAI宣布三大立即改革措施：
◆公開Grok提示詞內容與歷史紀錄至GitHub：自即日起所有系統提示詞變更將全數上傳，供社群檢閱與回饋，以提升操作透明度與外部信任。
◆加強內部權限控管與審查機制：防止任何 xAI 員工可在無審核的情況下變更提示詞，確保未來修改皆經過嚴格控管。
◆成立24小時人工作業團隊監控AI回應：補足自動偵錯機制無法即時處理的狀況，以加快錯誤應對速度，降低社會影響風險。
xAI強調，Grok的設計目標是「真實導向（truth-seeking）」，而非輸出經過操控的偏頗回應。透過本次改革，公司期盼重建社群信任，也呼籲業界正視AI工具的提示詞透明度與倫理監管。
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