▲xAI承認內控失守,將公開提示詞止血。(圖/Grok)

記者吳立言/綜合報導

由馬斯克創辦的人工智慧公司xAI,近日因旗下聊天機器人Grok在X(前推特)上發表具政治立場偏向的回應,引發外界質疑AI的中立性與安全性。xAI隨後證實,該政治性回應源於一項未經授權的prompt(提示詞)修改行為,已違反公司內部政策與價值觀,並坦承原有內部審核流程遭「繞過」,導致此一失誤發生。

very weird thing happening with Grok lol



Elon Musk's AI chatbot can't stop talking about South Africa and is replying to completely unrelated tweets on here about "white genocide" and "kill the boer" pic.twitter.com/ruurV0cwXU