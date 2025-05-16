▲xAI承認內控失守，將公開提示詞止血。（圖／Grok）

記者吳立言／綜合報導

由馬斯克創辦的人工智慧公司xAI，近日因旗下聊天機器人Grok在X（前推特）上發表具政治立場偏向的回應，引發外界質疑AI的中立性與安全性。xAI隨後證實，該政治性回應源於一項未經授權的prompt（提示詞）修改行為，已違反公司內部政策與價值觀，並坦承原有內部審核流程遭「繞過」，導致此一失誤發生。

very weird thing happening with Grok lol



Elon Musk's AI chatbot can't stop talking about South Africa and is replying to completely unrelated tweets on here about "white genocide" and "kill the boer" pic.twitter.com/ruurV0cwXU — Matt Binder (@MattBinder) May 14, 2025

這起事件發生於美國西岸時間5月14日凌晨（台灣時間同日下午），Grok回應一則與政治議題相關的貼文時，出現過於明確的政治立場，內容迅速引起用戶關注與反彈。外界質疑，這是否意味AI回應可能被內部操控，進而影響輿論環境與公共討論。

xAI今（16 日）透過官方帳號發表聲明，坦承該次回應是因「Grok的提示詞遭未經授權修改」，並表示這種情況已違反公司維護AI中立性與事實基礎的核心原則。經內部調查後，xAI表示有人繞過了原有的提示詞審查與版本控管程序。

為回應外界疑慮並防範類似事件重演，xAI宣布三大立即改革措施：

◆公開Grok提示詞內容與歷史紀錄至GitHub：自即日起所有系統提示詞變更將全數上傳，供社群檢閱與回饋，以提升操作透明度與外部信任。

◆加強內部權限控管與審查機制：防止任何 xAI 員工可在無審核的情況下變更提示詞，確保未來修改皆經過嚴格控管。

◆成立24小時人工作業團隊監控AI回應：補足自動偵錯機制無法即時處理的狀況，以加快錯誤應對速度，降低社會影響風險。

xAI強調，Grok的設計目標是「真實導向（truth-seeking）」，而非輸出經過操控的偏頗回應。透過本次改革，公司期盼重建社群信任，也呼籲業界正視AI工具的提示詞透明度與倫理監管。