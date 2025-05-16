傳輝達總部將落腳北市科？　蔣萬安：我們不急著收網

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者許靖騏攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

輝達創辦人黃仁勳預計下週出席COMPUTEX 2025，外界關注輝達海外總部的選址地點，不過，近日傳出，輝達總部可能落腳在台北市北投士林科技園區（北市科），對此，台北市長蔣萬安今（16日）回應，魚還在外面游，我們不急著收網，但我們希望對方能感受到台北市是非常可靠可信任的夥伴。

黃仁勳將下週出席COMPUTEX 2025，並正式公布輝達海外總部的選址結果，外界預期，時間點將會落在21日舉行的全球媒體交流會，然而，近日卻已傳出風聲，台灣總部的地點將落腳北市科T17、T18基地。

輝達之所以選在北士科設海外總部，外傳是因為內湖科技園區的使用率已95％，南港軟體工業園區也已100％，至於，北士科還沒完全開發，T17、T18加起來有3.89公頃，符合輝達總部的需求。

針對此事，蔣萬安今日受訪提到，北市府很榮幸邀請黃仁勳擔任世壯運開幕式的科技代表，黃仁勳身為全球科技及AI領域的領軍人物，具有指標性，由他擔任也當之無愧。

至於，輝達總部選址的部分，蔣萬安則說，「魚還在外面游，我們不急著收網」，但其實可以看到北市府在這一次與輝達溝通邀請黃仁勳的過程中，我們希望對方能感受到，「台北市是非常可靠可信任的夥伴」。