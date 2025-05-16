Windsurf推出「SWE-1模型家族」　全面升級軟體工程AI體驗

▲Windsurf這次共推出三款SWE-1系列模型。（圖／Windsurf）

記者吳立言／綜合報導

Windsurf今（16日）宣布推出全新軟體工程模型系列「SWE-1」，標榜優於現有開源模型，接近Claude 3.5 Sonnet級別的推理能力，並可免費提供付費用戶限時試用。

Windsurf這次共推出三款SWE-1系列模型，分別為：

SWE-1：針對完整軟體工程流程打造，可處理多步驟任務與不完整狀態，支援終端機指令、使用者回饋、測試驗證等複雜作業，效能接近Claude 3.5 Sonnet，但執行成本更低。

SWE-1-lite：中型模型，主打取代原有Cascade Base，提供所有用戶免費無限使用。

SWE-1-mini：極小型模型，主打快速回應，適用於Tab被動預測體驗。

Windsurf表示，SWE-1的設計目標是加速整體軟體開發流程，而非僅限於程式撰寫。模型可協助理解使用者需求、回應編輯器中的修改、觀察終端機錯誤訊息、理解UI元件錯誤，甚至參與版本測試與使用者反饋的處理。這樣的「全流程感知能力（flow awareness）」是Windsurf系統設計的核心。

Windsurf 認為，真正有效的AI模型必須與使用者共享「時間軸」。這意味著模型能即時感知使用者行為，例如編輯器變動、終端機錯誤、複製內容、搜尋操作，並做出即時回應。這項設計已應用於Cascade與Tab工具中，未來SWE系列模型也將全面整合這一機制，強化人機協作。

為驗證SWE-1的實際效能，Windsurf採用了離線測試與真實用戶實驗兩種方式進行評估。首先，在離線測試中，團隊透過模擬實際軟體開發場景，安排模型執行單元測試並回應使用者查詢，進一步比較SWE-1與Anthropic、DeepSeek、Qwen等市面上常見的熱門模型之表現。

同時，Windsurf也進行了大規模的用戶實驗，隨機將不同使用者分配至不同模型，並在用戶不知情的情況下，觀察各模型每日實際貢獻的程式碼行數，以及在用戶保留的檔案修改中所占的比例。結果顯示，SWE-1無論在離線測試還是實際使用情境中，其整體表現都幾乎與業界前沿的基礎模型相當，同時也穩定優於所有開源模型與中型模型，證明其具備競爭力的實用價值。

Windsurf表示， SWE-1是小型工程團隊所達成的首次突破，未來將持續投入資源擴充SWE系列，目標是超越所有研究實驗室所開發的基礎模型，打造真正能協助開發者從需求到部署的全能AI工具。目前Windsurf也正擴大機器學習研究團隊，號召更多工程師投入SWE模型的下一階段開發。