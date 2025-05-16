　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

2025世界壯年運動會將於台北大巨蛋盛大開幕，台北市政府今（16）日正式公布壓軸聖火代表——由全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親自擔綱象徵「科技」領域的聖火手，消息一出立刻引發政壇，體育圈與科技界高度矚目。

據了解，這項跨界合作並非臨時起意，而是北市府早在去年就悄悄展開佈局。北市府除了與輝達之間的各領域合作接觸之外，還開展了一條以場地空間為主軸的支線任務，以Computex場地方的身份推進雙方關係。當時，輝達為籌備COMPUTEX年會來台，尋找能夠凸顯企業形象與科技創新精神的場地，最後看中台北流行音樂中心的國際感與象徵性，於是雙方便展開密集接洽。

知情人士指出，正式在場地洽談的過程中，北市府展現行政彈性及高度的誠意，也在各層級協調上發揮專業，在雙方本有默契的基礎上堆疊信任，也為後續的合作鋪下關鍵伏筆。而整個接觸與溝通當中，雙方始終保密，直至黃仁勳最終親自拍板來台，相關訊息才得以曝光。

該人士透露，當黃仁勳來台時程確定後，北市團隊隨即提出進一步邀請，主動爭取他出任世壯運「科技聖火代表」。由於彼此已有合作基礎與默契，黃仁勳也爽快答應，一展他親民的風格，以行動展現對台北盛事的正面態度。

知情人士表示，台北市長蔣萬安也對這場合作表示肯定，這正是台北市主動出擊、重視國際交流並展現行動力的具體成果。黃仁勳的加入，也讓世壯運開幕典禮不只是運動盛事，更成為象徵台灣科技能量與國際連結的舞台，凸顯北市作為亞洲指標城市的企圖心與執行力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國光客運桃機自撞9台人、22外籍旅客受傷　業者曝可能原因
館長變男童嗆爸！　廣告「致敬大罷免」網：沒要你超越
科技聖火點亮大巨蛋！黃仁勳擔任壓軸代表聖火手
韓女團一戰封神！　5秒「前傾影片」能看3小時
打詐龍頭反被詐！　詐防中心警遭騙千萬「6度親交車手」
台新證「女超級業務員」輕生亡　金管會證實回應
美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住
名嘴爆40萬造假體檢逃兵！　Mandy馬筱梅前夫喊告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

蔡英文16日赴劍橋大學演說　與台灣旅英產學界交流

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

賴清德就職將滿周年　陸委會：不排除中共在520軍演

批蔣萬安「害台灣丟臉」　許淑華：給你快3年準備世壯運

陸委會遭詐騙分子冒名！以香港辦事處名義寄「假除籍通知書」

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

想在世壯運「宣揚武統」　2名大陸選手被拒絕入境

陳宗彥涉性招待一審獲判無罪　陳琬惠諷：賴清德愛將真夠力！

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

蔡英文16日赴劍橋大學演說　與台灣旅英產學界交流

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

賴清德就職將滿周年　陸委會：不排除中共在520軍演

批蔣萬安「害台灣丟臉」　許淑華：給你快3年準備世壯運

陸委會遭詐騙分子冒名！以香港辦事處名義寄「假除籍通知書」

主計總處大砍一般性補助款　葉元之轟：民進黨不管地方政府死活

韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

想在世壯運「宣揚武統」　2名大陸選手被拒絕入境

陳宗彥涉性招待一審獲判無罪　陳琬惠諷：賴清德愛將真夠力！

東森寵物嘉義朴子店全新開幕！　多項好禮服務照顧在地毛孩

國光客運撞桃機車道牆「疑轉彎角度沒抓好」　駕駛無酒駕

國光客運桃機自撞9台人、22外籍旅客受傷　業者曝可能原因　

廣島原爆80周年紀念儀式　台灣有望「首度受邀」出席

菅野智之遭背靠背全壘打最多失分吞敗　請纓投第7局有暖心原因

台灣「福斯進口小掀背」最多降6萬！3車型、頂規都是百萬有找

小孟老師／5月16日星座運勢　牡羊職等升遷、雙子事業桃花一次收割

集蛋黃機能、交通、學區All in One　六都外超級霸主成自住新指標

輝達「台灣總部」候選地盤點　北士科5字頭最實惠

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

「AI豬哥亮」回來了...超催淚　逝世8周年推〈阿爸的話〉

政治熱門新聞

世壯運狀況多　許淑華批蔣萬安害台灣丟臉

想在世壯運「宣揚武統」　2陸選手被拒入境

昨嘆「聯絡不到朱立倫」　李孝亮今鞠躬道歉：本人不當發言

罷綠委領銜人不認偽造連署　王定宇曝起訴書打臉：公開說謊串供？

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

賴清德就職將滿周年　陸委會：不排除中共在520軍演

科技聖火點亮大巨蛋！　黃仁勳出任世壯運「科技聖火代表」

韓國瑜稱「一龍二鳳快來開會」　陳培瑜痛批被污辱嚴重物化

蔡英文16日赴劍橋大學演說　與台灣旅英產學界交流

2026誰來戰高雄？綠操盤手曝　民進黨支持者最挺賴瑞隆

內政部最大困難是預算不足　劉世芳談個人去留：我都沒有意見

張啓楷提「綠封殺劉靜怡」　柯建銘爆氣：後輩小子講話比老子還老子

新核管法「核一、核二有望重啟」　她點名侯友宜、朱立倫、黃國昌

建商給賴政治獻金？陳佩琪：用膝蓋想

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

輝達總部爆落腳北士科！與新壽密談中

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面