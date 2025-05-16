Expedia行銷長：生成式AI正在改寫品牌行銷與消費者接觸方式

▲Expedia Group行銷長Jochen Koedijk。（圖／Expedia）

記者吳立言／綜合報導

在OpenAI最新一集《Executive Function》中，Expedia Group行銷長Jochen Koedijk分享了生成式AI如何大幅擴展其行銷團隊的規模與效能。這場對話深入探討行銷角色的轉變、AI在內容與分析上的應用，以及年輕消費者行為改變對流量策略的挑戰。

Koedijk表示，生成式AI已在三個層面帶來顯著轉變：

◆ 洞察與分析：過去需依賴分析師處理的資料工作，現在能透過AI即時獲取摘要與趨勢判讀，讓他能更即時參與決策。

◆內容生產與創意開發：不僅能快速生成文字、圖像與影片內容，甚至連品牌廣告素材也能由AI協助製作，大幅提升內部行銷團隊的產能。

◆消費者行為變化：越來越多年輕使用者不再透過傳統搜尋，而是轉向像ChatGPT這樣的對話式工具。這促使Expedia必須重新思考流量來源與品牌觸達方式。

針對未來旅行體驗的發展，Koedijk特別看好「代理系統」的潛力。他舉例，未來商務旅客可能只需對AI說一句「我要再去紐約」，AI便能依據過往偏好完成機票、住宿等規劃。而在休閒旅遊場景，AI也能快速提出個人化建議，縮短搜尋流程。

面對企業內部AI能力養成的挑戰，Koedijk強調「AI是手段，不是目的本身」。Expedia推動跨部門協作，例如行銷人員與機器學習科學家、開發人員及創意人員組成專案團隊，透過具體用例推動實驗與學習，並減少AI被誤解為威脅的焦慮感。

在內容產出層面，Expedia憑藉生成式AI，將龐大的住宿與景點資料轉化為吸引人的影片與社群內容。為確保品牌品質，他們也善用OpenAI工具進行內容審核與品質控管，維持品牌可信度。面對AI驅動的行銷未來，Koedijk認為真正重要的不只是新技能，而是「實驗心態」。他呼籲行銷人員擁抱不確定性，願意不斷嘗試與快速迭代，並透過跨領域合作，激發創新火花。

隨著消費者接觸資訊的方式不斷變化，行銷領袖也必須快速適應新科技帶來的轉變。Jochen Koedijk的分享提醒我們：生成式AI並不是替代人力，而是為行銷團隊帶來放大效應。對於旅遊產業而言，這場技術轉型正是重新建立與顧客關係的關鍵時刻。