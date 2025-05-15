能力正快速翻倍！　聯發科：人形機器人3個月變聰明一次

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人形機器人3個月變聰明一次　聯發科：將改變一切

▲▼AI,台積電,聯發科,人形機器人,AI機器人。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

▲人形機器人是AI新趨勢。（示意圖／翻攝自X／NVIDIA Robotics）

記者董美琪／綜合報導

聯發科總經理陳冠州今日於台積電在台舉辦的技術論壇中發表演說，他指出，在全球局勢變動頻繁的時代，聯發科將繼續加碼研發投入，並強化與產業夥伴的合作關係。他特別提到，人形機器人的技術將以每3.3個月倍速演進，成為實體AI的重要應用代表。

陳冠州在會中分享對人工智慧未來發展的觀察，強調雲端資料中心的建設腳步不會放緩，預估至2029年，全球在資料中心領域的總投資將攀升至1兆美元，其中有高達50%將投注在半導體相關技術與設備。他預測，到2030年全球半導體產業的年產值有望突破1兆美元大關。

談到生成式AI與語言模型的進步，陳冠州表示，除了硬體算力提升，模型本身的「智慧表現」也不容忽視。從早期的自然語言對話，到如今進行複雜推理與服務應用，這些技術都將透過人形機器人進一步實踐於現實生活中。

此外，陳冠州預期，為支應AI運算需求，神經網路處理器（NPU）將持續升級，預計其效能每兩年將成長一倍，強化代理型AI的應用體驗。

他也指出，AI智慧型手機未來幾年將大舉問世，預測至2028年，市場滲透率有機會達到一半以上。同時，代理型AI將朝著標準化架構邁進，推動整體產業更具一致性與效率。

聯發科在會中也重申其產品覆蓋從雲端運算至邊緣裝置，陳冠州強調，創新需要生態系緊密合作，而非單打獨鬥，台積電作為其長期策略夥伴，雙方未來將共同推出更多AI加速解決方案，以提供全球用戶最具競爭力的產品與服務。

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