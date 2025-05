能力正快速翻倍！　聯發科：人形機器人3個月變聰明一次

▲人形機器人是AI新趨勢。(示意圖/翻攝自X/NVIDIA Robotics)



記者董美琪/綜合報導

聯發科總經理陳冠州今日於台積電在台舉辦的技術論壇中發表演說,他指出,在全球局勢變動頻繁的時代,聯發科將繼續加碼研發投入,並強化與產業夥伴的合作關係。他特別提到,人形機器人的技術將以每3.3個月倍速演進,成為實體AI的重要應用代表。

陳冠州在會中分享對人工智慧未來發展的觀察,強調雲端資料中心的建設腳步不會放緩,預估至2029年,全球在資料中心領域的總投資將攀升至1兆美元,其中有高達50%將投注在半導體相關技術與設備。他預測,到2030年全球半導體產業的年產值有望突破1兆美元大關。

談到生成式AI與語言模型的進步,陳冠州表示,除了硬體算力提升,模型本身的「智慧表現」也不容忽視。從早期的自然語言對話,到如今進行複雜推理與服務應用,這些技術都將透過人形機器人進一步實踐於現實生活中。

此外,陳冠州預期,為支應AI運算需求,神經網路處理器(NPU)將持續升級,預計其效能每兩年將成長一倍,強化代理型AI的應用體驗。

他也指出,AI智慧型手機未來幾年將大舉問世,預測至2028年,市場滲透率有機會達到一半以上。同時,代理型AI將朝著標準化架構邁進,推動整體產業更具一致性與效率。

聯發科在會中也重申其產品覆蓋從雲端運算至邊緣裝置,陳冠州強調,創新需要生態系緊密合作,而非單打獨鬥,台積電作為其長期策略夥伴,雙方未來將共同推出更多AI加速解決方案,以提供全球用戶最具競爭力的產品與服務。

