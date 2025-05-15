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DeepSeek使用率腰斬　「可靈」搶占三成影音市場

今年初紅極一時的DeepSeek使用率大降。（圖／達志／美聯社）

▲今年初紅極一時的DeepSeek（圖左）使用率大降。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

人工智慧平台Poe近日發布《2025年春季AI模型使用趨勢報告》，說明全球AI模型在文本、推理、圖像及影音領域的最新使用情況與趨勢。其中今年初紅極一時的DeepSeek使用率大降，而中國快手推出的視覺生成大模型「可靈」（Kling）表現亮眼，短時間內即搶占影音生成市場三成份額，成為最受關注的新秀。

根據報告，快手於4月底發布的Kling-2.0-Master在發布三週後，就在Poe的全部影音生成中達到約20.9%市占率，整體Kling系列使用率突破30%，躍升為影音AI市場的重要競爭者。Poe指出，隨著OpenAI近期推出具備突破性設計風格的圖像生成技術，預期類似創新也將迅速影響影音生成模型的競爭格局。

在文本AI模型方面，OpenAI與Anthropic依舊領跑市場。OpenAI的GPT-4.1因新增設計風格圖像生成能力（如吉卜力風格），在發布數週內迅速累積高達9.4%的使用率。整體來看，GPT系列與Anthropic的Claude系列合計占Poe文本生成模型使用量達84%。不過值得注意的是，GPT系列市占提升約10個百分點的同時，Claude系列市占則略為下滑。

至於中國開發商DeepSeek的模型則呈現「高開低走」趨勢，DeepSeek R1在2月曾以7%的文本模型使用率創下高峰，但截至4月底已降至3%，報告形容其「病毒式時刻有所減弱」。

此外，圖像生成領域亦呈現激烈競爭，OpenAI的GPT-Image-1在4月底透過API開放後，短短兩週便取得17%的使用率。ChatGPT App所新增的多種設計風格圖像生成功能，如吉卜力風，亦成為用戶熱烈討論話題，進一步推動GPT系列圖像模型的使用熱潮。

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