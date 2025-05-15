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Anthropic將推Claude新版模型　具備自我修正與推理整合能力

▲▼Claude。（圖／Claude）

▲Anthropic即將推出「Claude Sonnet」與「Claude Opus」。（圖／Claude）

記者吳立言／綜合報導

在生成式AI技術競爭日益激烈的當下，如何讓模型不僅能「生成答案」，更能「理解問題」與「自我修正」，成為各家技術廠商努力的方向。近期，有消息指出由前OpenAI成員創立的人工智慧公司Anthropic，即將推出兩款具備更高層次思考與工具整合能力的新一代Claude模型「Claude Sonnet」與「Claude Opus」。根據外媒《The Information》報導，這兩款模型不僅具備推理與應用操作的雙重模式，還能自動測試程式碼並主動修正錯誤，展現出新型人工智慧邁向「自覺式任務處理」的重要突破。

根據使用者透露，新版Claude可在「思考模式（reasoning）」與「工具模式（tool-use）」之間來回切換。例如，模型能先推理是否需要外部資訊，再決定使用哪種資料庫或應用程式進行查詢，並根據執行結果調整策略。這一設計有望讓AI更能應對動態與複雜的任務。

若模型在使用某項工具時「卡住」，它會主動退回到思考模式，檢查操作流程是否出錯，並自行調整策略。據知情者說法，這一能力屬於「元認知（meta-cognition）」的一種展現，代表模型具備察覺與修正自身失誤的能力。在生成程式碼方面，Claude Sonnet與Opus可自動執行單元測試，驗證生成的程式碼是否正常運作。若測試失敗，模型將暫停操作，回到思考模式，重新分析錯誤點並進行修正。這意味著使用者將不再需要手動檢查初稿，大幅減少人為介入。

這類具備混合推理與自我糾錯能力的模型，特別適合應用於金融建模、法律判例分析、醫療資訊輔助判讀等場域，也能大幅提高工程師在寫程式與除錯過程的效率。隨著語言模型從靜態生成進化為動態決策，Anthropic 的創新將為 AI 工具開創更多實務應用的新可能。

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