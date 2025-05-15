渣夫「性成癮」！狂約砲激戰520女　人妻獨力照顧罕病兒心碎

▲日本作家草眠透露丈夫性成癮，約砲對象遍及妓女、砲友甚至AV女優。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

日本女作家草眠（くさのねむ）近日推出漫畫，揭開她宛如八點檔的人生，她是一位勇敢的母親，竭力照料罹患罕病的兒子，然而，卻發現枕邊人竟沉溺於性愛，出軌對象高達520人。

據日本《女子SPA》報導，草眠與丈夫經歷1年甜蜜的戀愛時光後步入婚姻，隔年迎來了他們的第一個孩子。對於渴望家庭溫暖的草眠而言，她曾以為幸福的人生就此展開。然而，命運卻開了一個沉重的玩笑，她的小孩罹患極其罕見的疾病，全球病例甚至不到30例，而且日本未曾有過相關病例，讓草眠內心湧上難以言喻的悲痛與焦慮。

草眠原以為丈夫是個成熟可靠的男人，能讓她專心照顧家庭和生病的孩子。然而，她漸漸察覺到丈夫的疏遠。起初，他以工作和出差為藉口，但不斷響起的手機鈴聲和接連而來的訊息，讓草眠心中敲響了警鐘。為了釐清真相，草眠決定查看丈夫手機，赫然發現丈夫手機內有多款交友App，充斥與不同女人的訊息，更令她難以置信的是，丈夫的包包裡竟藏有保險套與壯陽藥品，隨著挖掘越深，她發現丈夫的「交友」對象遍及妓女、砲友甚至AV女優，出軌對象與性伴侶竟高達520人。

草眠丈夫在她質問下坦承，因「壓力過大」才尋求性交易，可是草眠觀察丈夫似乎深陷「性成癮」，難以克制性衝動，並且在無形中傷害身邊的人，面對草眠的質疑，丈夫卻習慣性以「我沒有錯」、「我已經盡力了」等說詞來辯解，甚至合理化自己的行為。

草眠坦言，照顧罕病兒已讓她身心俱疲，雪上加霜的是，她還得面對與丈夫之間的問題。關於是否該走向離婚，她仍在猶豫，承認對丈夫仍有依賴。然而，此刻對她而言，最重要的是將全部心力投注於孩子身上。



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