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誤信「免費送貓」廣告！10歲女孩遭騙2.5萬...嫌犯竟年僅17歲

女孩誤信網路「免費送貓」廣告，遭詐騙約2萬5千元。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女孩用爸爸的手機看影片時，誤信「免費送貓」廣告，沒想到竟是詐騙。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河南一名10歲女孩在家中玩爸爸的手機時，被一則免費送貓的影片吸引，對方告知女孩「小貓是免費的」，但需要女孩先代墊體檢、郵寄等費用共人民幣約6000元（約新台幣2萬5千元），等到她收到小貓再返還。沒想到，女孩匯款後，卻遲遲等不到小貓，女孩爸爸察覺有異立即報警。警方獲報後調查發現，嫌犯是一名17歲少年，目前嫌犯家長已配合警方，返還女孩受騙的錢。

根據陸媒《大象新聞》報導，河南一名10歲女孩在家裡用爸爸的手機看影片時，被一則小貓打滾的短片吸引，標題寫著「免費送貓，萌寵等你領養」，可愛畫面讓她忍不住按讚。隨後，對方主動傳訊息，詢問女孩是否想領養，並表示「貓咪是免費的，不過需要支付一點運費」。

女孩聽完後心動不已，立刻就用爸爸的手機匯款人民幣200元（約新台幣840元），之後對方又要求女孩支付體檢費、航空箱費、保險費等，還保證會在女孩收到貓咪後退還金額，女孩不疑有他，陸續匯款共人民幣6000多元（約新台幣2萬5千元）。沒想到，女孩匯款後卻遲遲等不到小貓，隔天女孩爸爸在查看手機時，發現匯款紀錄，察覺女兒受騙立即報警。

警方獲報後展開調查，鎖定嫌犯在江西宜春市，立刻通知當地警方逮捕嫌犯。警方指出，嫌犯是一名年僅17歲的少年，少年供稱，是在網路上學到的詐騙手法，贓款已被花光，少年的父母得知後，積極配合警方，主動返還女孩被騙的錢。

警方提醒，盡量不要將匯款密碼透露給孩子，並呼籲家長加強教育孩子，勿輕信網路訊息及點擊來路不明的連結，以免受騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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