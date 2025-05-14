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國科會4年投入100億　打造台灣智慧機器人自有品牌

▲▼國科會主委吳誠文。（圖／記者陳家祥攝）

▲國科會主委吳誠文。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會明（15日）將通過國科會提出的「AI新科技─智慧機器人計畫」，國科會4年將編列新台幣100億、國發會10年編列100億預算，推動國內智慧機器人發展，目標打造本土智慧機器人新創品牌公司，建立台灣的AI機器人供應鏈，預計2年就會有產品出來，目標打造出下個兆元產業。

吳誠文說，早期在講大數據分析都是指機器學習，但智慧的顯現從學習角度來看，是統計理論的展現。學習完後的智慧展現有非常多的層面，比如將來在推論方面，透過推論可以創作文學、藝術等各種作品，甚至可以模仿人類的推論與創作。

吳誠文說，過去幾年大家親身經歷Chat gpt大語言模型發展，已經可以欺騙人類不是機器，在這種狀況下可以發現，未來在機器人領域的發展，會逐步往這方向創作出機器協助人類處理本該是人在做的事情，「不只是危險性、勞動性的事情，連人的大腦在做的事情，將來都期待機器可以帶來」。

「現行產業界面臨各種各樣的人力缺乏，不只勞動人力，連服務人力都在缺乏。」吳誠文強調，如果國家不制定AI機器人相關的政策，將來會面臨更嚴重的人力短缺問題，各行各業會進一步衰退。

吳誠文指出，行政院要逐步規劃機器人的政策方案，國科會跟國發會、經濟部一起討論，未來智慧機器人的發展，以這三個部會為主。討論過程中發現機器人也需要透過雲端服務平台服務不同產業，因此帶入數發部，「未來這四個部會會是未來執行機器人方案最重要的部會」。

吳誠文說，國科會編列4年100億的科技預算，國發會編列10年100億預算，未來在產業推動上會成立新創公司，由政府投資引導民間投資新創公司，過程中也投入研發補助，各種各樣方案搭配起來。相關預算從明年開始編列推動，2年內就會有產品出來，先期階段鎖定旅宿產業與智慧醫療等。

在產業推動部分，則由經濟部協助，過去單一功能機器人的時代就有基礎，台灣在機器人產業供應鏈上有一定水準，今天的目標是要發展台灣自己的智慧型機器人產業，「機器人設計、製造、運用，在台灣都會完整串連起來」。

為了建立完整供應鏈，智慧機器人計劃將搭配大南方新矽谷計畫，在台南柳營工業區設立機器人產業製造中心，研發基地則選在六甲的工研院南分院。吳誠文說，目前半導體擴散到南部，再把AI能力加進來創造機器人產業，未來在南部也會有大型資料中心的建置。

吳誠文指出，應用服務端會結合百工百業需求，不同樣態的智慧機器人不管從事服務工作還是傳統製造業、旅宿餐飲或是全國都需要的健康照護產業，都希望透過智慧機器人方案發展起來。

吳誠文說，預期政府的投資會帶起民間投資，民間的投資規模絕對會比政府大，預期這個產業很快就會起來；他提到，台美未來可在智慧機器人產業合作，透過美國大型雲端AI業者，串連起來供應到國際市場，順利的話也許會創造另一個兆元產業。

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