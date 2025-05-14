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電價不能喊凍就不補！　陳亭妃嗆在野黨：政治鬥爭別拿民生開刀

▲立委陳亭妃在《強化安全韌性特別條例草案》審查會議，呼籲在野黨勿拿民生電價當鬥爭工具。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃在《強化安全韌性特別條例草案》審查會議，呼籲在野黨勿拿民生電價當鬥爭工具。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應國際關稅政策與原物料飆漲壓力，行政院提出《強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案》，立法院14日進行審查，民進黨立委陳亭妃在會中嚴正呼籲在野黨「政治鬥爭不應犧牲民生」，強調若不讓台電獲得撥補，卻又要求凍漲電價，邏輯豈不矛盾？

陳亭妃指出，受到俄烏戰爭影響，台電過去一年燃料成本暴增逾3千億元，若不撥補只會導致電價上漲，最終轉嫁至民生物價，「一漲就回不去了！」；她指出台電2024年度追加預算1千億至今仍卡關協商，2025年度預算也遭到減列，呼籲朝野立委應有社會責任，不應為政治對立讓全民買單。

▲立委陳亭妃在《強化安全韌性特別條例草案》審查會議，呼籲在野黨勿拿民生電價當鬥爭工具。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃也特別關切草案中對產業海外佈局的支援措施。對於經濟部編列100億元協助產業開拓海外市場，陳亭妃提醒經濟部「錢要花在刀口上」，應聚焦協助業者轉型、因應市場變化、順利搶下訂單。

經濟部次長何晉滄回應，將透過設立海外實體通路、媒合代理商與舉辦展覽等方式支援企業。農業部長陳駿季也承諾，將積極了解國際需求，鏈結外銷通路，提升我國農漁產品競爭力，拓展農業國際市場。

陳亭妃強調，這波特別條例草案並非政治工具，而是台灣在國際政經風暴中的生存策略，朝野應共同守護民生與產業發展，「不要拿人民的用電、生活成本來賭政治輸贏！」

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