女顧客遭吹風機燙傷控飯店不聞問　福容：拿8千單據索賠20萬

▲消費者投訴入住福容飯店卻遭吹風機燙傷，雙方調解多年對賠償金都無共識，消費者怒向媒體投訴，飯店也無奈發聲。（圖／福容飯店提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名簡姓女子前年和男友入住墾丁福容大飯店，被吹風機燒燙傷右鎖骨。2年多來簡女與飯店多次協調，但雙方對賠償金額談不攏，事隔２年簡女怒向媒體投訴，砲轟飯店擺爛。福容飯店總部無奈表示，簡女從頭到尾都僅提出8000多元就醫、醫美單據，其他單據都不願意提供，公司提出比保險公司還高的賠償金額，簡女也不買單，對於投訴媒體只能表示遺憾與尊重。

福容飯店指出，事發當下，飯店就提出要協助就醫，卻遭拒絕，簡女也向飯店表示，傷勢輕微、擦藥就好，但事後也持續關懷。

福容飯店表示，多次協調過程中，簡女都僅提出8000多元醫美跟就醫單據，其他單據無法提供，飯店分別提出3萬5000元以及5萬元賠償金，但都遭拒絕，簡女要求20萬元賠償，飯店希望簡女再提供更多單據，以茲證明，好進行賠償，簡女卻皆不願提供。

至於簡女指控第三次調解會，飯店沒人出席、不聞不問，飯店說，2年多來雙方協調都無共識，當中也持續關懷簡女，第三次調解則事前已經請假，並且也告知對方，無奈簡女仍不滿，揚言找媒體爆料，飯店只能表示尊重與遺憾。