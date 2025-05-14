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Google搜尋首頁將改頭換面？「AI模式」測試取代「好手氣」

▲▼。（圖／Google）

▲經典「好手氣」按鈕將走入歷史？Google傳出測試AI模式。（圖／Google）
記者吳立言／綜合報導

Google傳出正在測試一項重大變更，有意以全新的「AI 模式」（AI Mode）取代陪伴用戶超過20年的經典按鈕「好手氣（I’m Feeling Lucky）」。此舉被外界解讀為對 AI 搜尋潮流的快速回應，也可能反映 Google 對搜尋版圖變化的高度警覺。

這項變動首先由科技媒體The Verge報導，並已獲Google發言人證實，目前正於旗下實驗平台Labs中向部分用戶開放測試，未來是否正式推出則仍未定。

Google 搜尋首頁多年來變動極少，本次更新在Google I/O開發者大會前夕釋出，更加引人關注。外界預期Google將在I/O大會上公布多項與AI搜尋相關的重要進展。此外，有分析指出，這項變動可能與Google搜尋流量出現波動有關。蘋果一名高層上週出庭證詞中透露，Safari瀏覽器中的Google搜尋量在上個月出現首次下滑，並歸因於ChatGPT等AI工具的快速興起。

雖然「AI 模式」是否上線尚無定論，但這項測試顯示Google正積極調整策略，以應對AI時代對搜尋引擎帶來的挑戰與轉型壓力。

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