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Google宣布Android生態系三大升級　Gemini將取代傳統助理成為AI核心

▲▼Google宣布Android生態系三大升級。（圖／Google）
▲Google助理退場，Gemini接手Android手機、手錶、電視與車載系統。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google今（14日）凌晨透過《The Android Show: I/O Edition》預告Android系統即將迎來的多項重大升級。此次更新不僅擴展智慧助理Gemini的應用範圍，更針對詐騙簡訊偵測、裝置追蹤與個人安全等功能進行強化，預計在即將到來的Google I/O 2025開發者大會進一步揭曉更多細節。
Google宣布，其生成式AI助理「Gemini」將擴展至更多Android生態系裝置，涵蓋Wear OS智慧手錶、Android Auto車載平台、內建Google服務的車輛系統、Google TV及新興的Android XR擴增實境平台。

使用者未來可透過Gemin在智慧手錶上語音管理行程、於駕駛時透過自然對話獲取協助，在電視上接收個人化推薦與學習資源，甚至在XR裝置中進行沉浸式互動，展現出 AI 跨平台整合的潛力。

此次Google同步揭示三項以使用者安全為核心的更新：

◆Google 訊息強化 AI 詐騙簡訊防護
新版訊息應用將透過 AI 在裝置端即時偵測、攔截更多類型的詐騙簡訊，包括與加密貨幣、通行費繳費與禮物卡相關的詐騙手法，同時強調資訊處理過程不會洩露個資，保障隱私。

◆「尋找中心（Find Hub）」平台整合升級
使用者可透過統一入口追蹤遺失裝置、物品，並與親友分享位置，確保安全。Google 表示未來將支援具衛星通訊能力的裝置，有助於偏遠地區的安全追蹤需求。

◆Android 16加強「進階保護」機制
下一代 Android 系統將持續升級裝置防護能力，針對複雜威脅與惡意攻擊加強系統底層安全設計，提升整體資安防線。

隨著Google I/O開發者大會即將於5月21日正式登場，本次預告內容可視為重大升級的前哨。屆時將有更多關於Android 16、Gemini助理功能與跨平台應用的實機示範與技術細節釋出，勢必成為全球開發者與使用者的關注焦點。

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