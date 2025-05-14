Notion AI全面升級　月付20美元解鎖筆記、搜尋、寫作全能助手

▲Notion推出全新「Notion AI for Work」，五大核心功能一次整合。（圖／Notion）

記者吳立言／綜合報導

協作平台Notion 今（14日）正式發表全新「Notion AI for Work」，一次整合五項強大AI功能，並推出全新定價方案，讓企業用戶能以更低成本、無須切換工具即可全面體驗生成式AI的潛力。Notion表示，這是他們對「AI應該成為工作流程原生一部分」的具體實踐。

根據Notion產品行銷主管John Hurley表示，過去三年AI工具雖蓬勃發展，但大多數產品仍無法無縫整合進團隊日常，導致知識斷裂、操作複雜、成本堆疊。因此本次更新特別針對企業用戶的五大關鍵需求推出以下功能：

◆AI Meeting Notes

會議中自動轉錄與摘要，辨識行動項目、彙整要點，並儲存於 Notion 中，支援搜尋與專案連結。使用者只需新增 /meeting區塊，或串接Notion Calendar，即可自動套用。

◆Enterprise Search

整合多個工作平台（如Google Workspace、Slack、GitHub、Microsoft、Jira等），以自然語言即時查詢所有已連結應用程式資訊，未來也將支援Gmail、Salesforce、Zendesk等服務。

◆Research Mode

一鍵彙整分散資料、自動撰寫出完整文稿，適用於專案報告、研究彙整、內部知識管理等。支援分析本地與網路資料來源，自動產出可直接分享的精緻文檔。

◆Model Picker與AI聊天整合

內建可選用GPT-4.1、Claude 3.7等頂尖AI模型，無需額外訂閱。用戶可直接於Notion的新Home分頁與AI互動，減少上下文切換。

◆All-in-One Pricing

取代以往需為AI筆記、搜尋、寫作等功能個別訂閱的模式，Notion新推出的Business計畫每人每月僅20美元，即可享有所有AI功能。新訂閱方案即日起生效，舊有用戶則於2025年8月13日續約時開始調整。

Notion也預告將陸續推出更多整合與企業功能，包括Salesforce 接入、EU資料駐留（Data Residency）選項、符合法規的資料保留與法律保全（Legal Hold）、提供加強版Slack通知功能、新推出的快速、安全檔案上傳 API。目前Research Mode與AI Meeting Notes已可使用，Enterprise Search與跨平台連結功能則正逐步推送中。Notion強調，他們以及合作的AI模型供應商預設不會使用用戶資料進行模型訓練。

從會議到報告，從搜尋到撰寫，Notion嘗試將原本分散於多個服務中的AI能力集中到一個平台內完成，大幅減少上下文切換與工具重疊。Notion指出，已有包含OpenAI、Ramp、Vercel、Harvey等快速成長的新創團隊率先採用。近期也將舉辦說明會與試用導覽，企業可免費試用新方案，進一步了解「Notion AI for Work」如何協助團隊提升生產力。