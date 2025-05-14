渣男偷拍女友4位女兒洗澡　分手6年傳照1句話嘲諷

▲女子洗澡被偷拍。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭縣一名46歲楊姓男子，與前女友交往期間，竟偷拍前女友4名女兒的洗澡及裸露影像，多年後將照片傳給前女友小女兒，甚至還無恥的嘲諷一句話，讓全家人超怒報警。宜蘭地方法院一審判決楊男有期徒刑1年，可易科罰金36萬元。

根據判決書內容，楊男與前女友從2015年7月至2017年1月交往，期間前女友帶著4名女兒跟楊男同居，豈料楊男竟偷拍4姊妹洗澡、裸露影像，而且小女兒當時才就讀國中。

楊男與前女友2017年分手，結果在今年9月，楊男透過臉書MESSENGER傳送偷拍影像給前女友小女兒，還嘲諷「我剛剛上情色網站…怎麼有你們全家人的影片」，讓前女友全家憤怒不已報警提告。

宜蘭地方法院合議庭審理後，依據被害人陳述及相關事證，認定楊男的偷拍行為屬竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，對大女兒、二女兒及三女兒的犯罪行為分別論罪。至於當年仍未成年的小女兒，楊男則被判成年人故意對少年犯竊錄罪。最終，法院裁定楊男應執行有期徒刑1年，得以易科罰金36萬元。全案仍可上訴。

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