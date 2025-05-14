　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男偷拍女友4位女兒洗澡　分手6年傳照1句話嘲諷

▲泡湯,溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子洗澡被偷拍。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者葉國吏／綜合報導　

宜蘭縣一名46歲楊姓男子，與前女友交往期間，竟偷拍前女友4名女兒的洗澡及裸露影像，多年後將照片傳給前女友小女兒，甚至還無恥的嘲諷一句話，讓全家人超怒報警。宜蘭地方法院一審判決楊男有期徒刑1年，可易科罰金36萬元。

根據判決書內容，楊男與前女友從2015年7月至2017年1月交往，期間前女友帶著4名女兒跟楊男同居，豈料楊男竟偷拍4姊妹洗澡、裸露影像，而且小女兒當時才就讀國中。

楊男與前女友2017年分手，結果在今年9月，楊男透過臉書MESSENGER傳送偷拍影像給前女友小女兒，還嘲諷「我剛剛上情色網站…怎麼有你們全家人的影片」，讓前女友全家憤怒不已報警提告。

宜蘭地方法院合議庭審理後，依據被害人陳述及相關事證，認定楊男的偷拍行為屬竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，對大女兒、二女兒及三女兒的犯罪行為分別論罪。至於當年仍未成年的小女兒，楊男則被判成年人故意對少年犯竊錄罪。最終，法院裁定楊男應執行有期徒刑1年，得以易科罰金36萬元。全案仍可上訴。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／上班快改道！　國1回堵10公里
國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉
日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人
派翠克爆秘戀「啦啦隊女神」半年！　深夜返香閨直擊
欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款
離婚男星徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹被趕直擊
下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

不爽男友前任！她連發48篇文嘲諷　下場翻車慘賠10萬

國安局少將「扯罩強吻」馬尾妹　性騷黑歷史一籮筐

渣男偷拍女友4位女兒洗澡　分手6年傳照1句話嘲諷

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款

國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

不爽男友前任！她連發48篇文嘲諷　下場翻車慘賠10萬

國安局少將「扯罩強吻」馬尾妹　性騷黑歷史一籮筐

渣男偷拍女友4位女兒洗澡　分手6年傳照1句話嘲諷

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款

國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

微軟宣布裁員6000人「大砍管理層」　連4季獲利亮眼仍縮編

下午4點收到防災警報別慌！三大電信「災防告警測試」登場

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

對戰胡瓜！徐乃麟新節目「遭高層打槍」內幕曝 爆停工1個月急補拍

川普突提「統一」　邱毅揭4可能：兌現對中承諾

睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

社會熱門新聞

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話是猜測

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　消防出動60人灌救

小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

機車左轉遭撞　男子搶救不治

即／高雄街頭濺血！醋男撂人當街追砍情敵

男出軌兒媳被離婚　竟嗆前妻改天殺死妳

彰警獨創「佛系拖吊」半路攔到車就放行

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

國安局官官相護！　「輕熟女同事」被性騷反被處理

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話是猜測

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　消防出動60人灌救

張秀卿愛女「伯克利3年念完」絕美畢業照曝光

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面