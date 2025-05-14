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跳舞跳出年薪千萬！2025新北街舞營隊開放報名「業界最強大咖授課」帶你深入產業眉角

▲▼ 新北市,青年局,邱兆梅,剛一老師,新北國際街舞大賽,HRC Dance Studio,街舞,職涯,舞者。（圖／新北市青年局提供）

▲「2025新北國際街舞大賽」總獎金45萬，前3名將代表台灣直飛韓國參賽！（圖／新北市青年局提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「跳舞能當飯吃嗎？」這句曾經困擾無數年輕舞者的質疑，現已不再成立！隨著街舞從街頭次文化邁向奧運舞台，從在學的社團興趣，發展成高產值的跨國產業，台灣乃至於全球的街舞圈早已改寫規則。當國際頂尖舞團跳上NBA總決賽並拿下百萬美元酬勞，台灣也有舞者的薪資年破千萬。跳舞，從不被看好的興趣，逐步走出一個結合表演、教學、創作、活動企劃、技術製作等多元專業的完整產業。

從不被看好的興趣，走向專業產業鏈
新北青年局打造「街舞職涯」發展橋樑
「大家可能以為，我們辦街舞比賽只是為了一場兩天的狂歡，但其實新北市青年局更大的目標，是希望協助有志表演藝術的青年，把興趣轉化為專業！」新北市青年局局長邱兆梅分享，新北國際街舞大賽自2008年創辦以來，不僅吸引無數國內頂尖舞者，也是不少日韓選手指定要來踢館、奪下冠軍的指標賽事。為了賦予比賽更高的國際能見度，同時也支持年輕人在表演藝術上的職涯發展，新北市青年局自去年起承辦賽事，今年更將活動升級，首度推出「街舞職涯推廣分享營隊」，作為2025新北國際街舞大賽的重要延伸。

▲▼ 新北市,青年局,邱兆梅,剛一老師,新北國際街舞大賽,HRC Dance Studio,街舞,職涯,舞者。（圖／資料照）

▲新北市青年局局長邱兆梅強調，「街舞職涯推廣分享營隊」不僅欲結合Breaking、Hip-Hop、Jazz、Waacking等多元舞風專業課程，更邀請產業界講師與專業舞者分享他們的實戰經驗，協助青年在累積舞台實力之餘，也能了解產業更細膩的分工與趨勢，以更清晰的規劃藍圖掌握未來就業方向。（圖／資料照）

「青年局的核心任務就是支持青年發展，特別是職涯探索、創業及公共事務參與這3個面向。」邱兆梅局長談起營隊規劃的起頭，「我們注意到，過去熱愛街舞的青年，往往只能以興趣的角度參與，但缺乏發展成專業職涯的途徑。今年首度推出營隊，就是希望讓年輕人了解，跳舞也可以延伸出如舞團經營、活動策劃、舞蹈教學等多元的職涯路徑。」

邱兆梅局長表示，青年局的政策不僅止於娛樂或單次活動，而是長遠的藝文產業發展。「這次規劃過程中，很高興有黎明技術學院一同參與，他們提供很專業的場地與資源，未來我們也期待根據本次活動的回饋，進一步擴大與其他學界及產業界的合作，打造常態性的支持機制。」

業界看待產業變革
借鏡棒球發展，帶舞者走向高薪專業！
「以前常聽人說跳舞不能當飯吃，現在完全不同了。」台灣街舞文化推廣協會理事，同時也是HRC Dance Studio創辦人之一剛一老師指出，近年國際間舞者的薪資水準顯著提升，他熟識的編舞師光是單場創作費就高達300萬台幣，台灣也有舞團隊長年薪突破千萬元，證明舞蹈產業具備相當的商業價值。

▲▼ 新北市,青年局,邱兆梅,剛一老師,新北國際街舞大賽,HRC Dance Studio,街舞,職涯,舞者。（圖／新北市青年局提供）

▲台灣街舞文化推廣協會理事長、HRC Dance Studio創辦人之一剛一老師。

「想想20多年前，我們在電視上看到的舞群，月薪可能只有3到5萬元。」同樣熱愛棒球的剛一老師，以近年台灣棒球發展對照街舞產業結構，「台灣從少棒、青少棒到成棒，人才一路培養上來，但到了職棒，只剩少數的球員留在球場上。同樣的，台灣目前有超過7所大學開設街舞相關學程，畢業生每年超過1,000人，但真正了解如何將跳舞轉化為專業工作的人卻不多。」

「今天我們看到台灣隊長陳傑憲的簽約金高達兩億，這是因為產業成熟、市場規模夠大，運動行銷與娛樂結合帶動了價值提升，街舞也可以做到如此！」剛一老師表示，「隨著《街頭女戰士》以及K-POP等流行文化推波助瀾下，舞者的身價、水準與就業市場也逐漸水漲船高，但台灣的舞者如果只停留在『會跳』，卻不理解各種舞風背後的文化脈絡，也不熟悉商業演出、教學市場、團隊經營的方向，想踏入就業市場自然就會陷入困境。」

因此，擔任多屆新北市青年諮詢委員的剛一老師，此次與青年局共同規劃營隊，希望透過實作課程與講座的雙軌設計，幫助青年了解各種舞風、文化背景與產業脈絡，並根據自己的專長與興趣，探索未來職涯的可能性。剛一老師以身邊的學生舉例，有些人可能適合當全職舞者，有些人則適合走商業創作、教學或幕後企劃，但職涯沒有唯一答案，最怕的是沒有人提點他們還有哪些可能。「規劃營隊的初衷，就是讓我們這群有經驗的人去幫助年輕人，告訴他們怎麼踏出去。」

▲▼ 新北市,青年局,邱兆梅,剛一老師,新北國際街舞大賽,HRC Dance Studio,街舞,職涯,舞者。（圖／新北市青年局提供）

▲▼ 2024年邱兆梅局長率團隊接下「新北國際街舞大賽」，首次將比賽改到室內體育館舉辦，讓選手能充分發揮實力，也讓觀眾能在更舒服的環境近距離感受街舞熱力。剛一老師表示，有政府的加入，對於街舞推廣真的有很大助益！邱兆梅局長也分享，此次賽事與營隊規劃很高興有黎明技術學院一同參與，校方提供專業課程場地人力資源，促使賽事得以透過現場直播，讓無法到現場參與的民眾也能線上觀賽，此外，賽事也力求提升專業度，除架設專業的燈光與音樂，更引進即時顯示分數的OMEGA計分系統等，將規格拉升至國際賽事標準。

▲▼ 新北市,青年局,邱兆梅,剛一老師,新北國際街舞大賽,HRC Dance Studio,街舞,職涯,舞者。（圖／新北市青年局提供）

從營隊課程建立正確職業觀念！
大咖前輩傾囊相授，讓年輕舞者少走冤枉路
然而，這幾年在教學現場中，剛一老師也觀察到，當街舞躍升為主流文化、被更多人接受後，年輕舞者在創作時卻容易忽略文化脈絡，時有所聞誤踩禁忌或文化挪用等爭議。「我曾遇過，有學生在表演練習中誤用了原住民甚至是納粹元素，這不僅會引起族群反彈，甚至還會讓辛苦編排的舞蹈傳達出錯誤的訊息。」他指出，像Breaking、Hip-Hop、Jazz、Waacking等舞風不只是動作有別，背後也代表不同文化的底蘊與傳承。「如果連舞者自己都不了解文化內涵，那麼創作出來的作品也是缺乏深度的。」

剛一老師表示，課堂中每位老師的分享與經驗傳遞，就是想幫助年輕舞者少走冤枉路，探索舞蹈生涯可能的同時，建立正確的職業觀念也是此次營隊另一個核心目標。

▲▼ 新北市,青年局,邱兆梅,剛一老師,新北國際街舞大賽,HRC Dance Studio,街舞,職涯,舞者。（圖／新北市青年局提供）

▲2024新北國際街舞大賽現場熱鬧非凡，參與人數破千。

AI時代的人文溫度！
青年局助力表演藝術工作者，在科技洪流中找到專業定位
近年隨著生成式AI快速發展，娛樂內容創作與虛擬互動也日益普及，邱兆梅局長認為，於此同時，真實體驗與人際陪伴的價值愈加凸顯，街舞這類依賴肢體語言與現場互動的藝術形式，在一片數位浪潮中也展現出獨特的人文溫度。

「未來，教學、現場表演與社群的真實互動，會是AI無法取代的重要價值。」她強調，透過此次的營隊，除了提供技能與知識，讓年輕人看見不同的職涯可能性，更希望協助他們在科技變遷中找到自身的立足點，讓更多有志於表演藝術的年輕人，不只是懷抱夢想，而是踏上可行且具未來性的職涯之路。

2025新北街舞職涯推廣分享營隊
開課時間：2025年7月1日（二）、7月2日（三）
上課地點：黎明技術學院（新北市泰山區泰林路三段22號）
名額：限額50名，邀請「18～40 歲青年」優先參與
報名方式：https://lihi2.com/YuWZl
報名截止：2025年6月25日（三）

2025新北國際街舞大賽
預賽：2025年8月2日（六）
決賽：2025年8月3日（日）
地點：板橋體育館（新北市板橋區中正路8號）
賽事項目：霹靂舞1 on 1無限制組、不限制風格1 on 1無限制組、排舞賽青少年組（高中職(含)以下皆可報名）
報名方式及費用：免費報名！線上填寫報名表單https://lihi2.com/YuWZl
報名截止：2025年7月16日（三）

▼2025新北國際街舞大賽開幕宣傳片。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

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