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模擬白沙屯媽祖遶境「神轎內神情」　搞笑網紅奇葩演出

網紅佑仁扮演媽祖，模擬媽祖在神轎內的各種情境。（翻攝IG@you_jen_）

圖文／鏡週刊

白沙屯媽祖進香吸引全民追逐「粉紅超跑」，香燈腳沿途虔誠隨行。最近，擅長角色扮演的網紅佑仁幽默化身媽祖，神還原轎內視角，逗得許多網友捧腹大笑，大讚他的創意。

網紅佑仁在母親節公布一段影片，主題為「想像媽祖在轎裡的神情」，他表示每次看白沙屯媽祖進香的的種種情景，總讓他忍不住揣想媽祖可能出現的各種神韻，尤其是當媽祖停駐為眾生送上祝福時，那份感動總讓他熱淚盈眶，因此拍攝這段影片想對媽祖致敬。

這段影片中，扮演媽祖的佑仁不只在外型上100%還原，更令人驚豔的是他細膩的表情和肢體語言。從與學生相遇的親切互動，用慈愛的神情注視小孩，隨著轎班登上斜坡的莊重，再到車廠賜福時的神聖感，佑仁都透過生動的表情和自然的身體晃動，完美神還原各種情境。

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這部影片的幽默感十足，吸引百萬網友爭相觀看，紛紛笑到噴飯，「超喜歡媽祖娘娘看到小朋友融化的橋段，超可愛的」「好厲害的表演，完全沒有褻瀆媽祖婆的感覺」「媽祖晚上會託夢給你，說只准讓你模仿，沒有要你超越」「我前幾天也有想媽祖在轎裡看眾生會是什麼樣子」「沒辦法移除了，現在只要看到粉紅神轎就會想到這個畫面」「一直被媽祖影片洗版，最愛妳這個影片，超厲害」。


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