用詩歌療癒家庭關係　新北市圖泰山分館推親子共讀月

▲新北市圖泰山分館特別推出「將生活譜寫成詩」家庭共讀活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

每年5月15日是聯合國訂定的「國際家庭日」，為了鼓勵家長透過親子共讀來經營家庭關係，新北市立圖書館泰山分館從5月15日至6月15日止推出「將生活譜寫成詩」家庭共讀活動，特別為親子規劃了「讀童詩玩手作」、「品詩的日常」詩文閱覽室、「將生活譜寫成詩」療心講座、「我家川柳」詩句創作、「『詩』是生活的樂譜」主題書展、以及「吾愛吾家」療心電影院等活動，邀爸爸媽媽帶著孩子一起來讀詩，用閱讀與孩子建立正向的溫暖互動，讓親子間的情感更加緊密。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，現代社會緊湊忙碌的生活，許多父母常因工作繁忙無法與子女進行充分的交流；數位化時代，人與人之間的溝通也常靠著手機完成，使得家人相聚的時間越來越少。為了幫助家庭建立更親密的親子關係，泰山分館響應「國際家庭日」，5至6月特別推出適合全家一起參與的親子閱讀活動，透過童詩手作、詩句創作、講座、書展、電影等一系列活動，邀全家人一起品詩、讀詩、創作，透過閱讀互動拉近彼此間的距離，感受家的溫暖。

泰山分館「將生活譜寫成詩」家庭共讀活動，「讀童詩玩手作」5月18日將帶親子閱讀「好書大家讀」優良兒童讀物，為孩子量身打造的童詩集《小孩遇見詩：有禮貌的鬼》中的「月亮去哪裡了？」並動手製作可愛的月亮小夜燈；6月14日則選讀「彩色的雲」一詩，以及創意DIY色彩繽紛的水果雲吊飾。「品詩的日常」詩文閱覽室，5月24日知名厭世國文教師將透過《從詩人的眼睛看世界：給中小學生語文啟蒙書》為大家介紹孩子必讀的經典詩作，帶親子欣賞歷代詩作之美。

6月7日詩人作家游書珣將與親子分享「詩人媽媽的寫意日常」，邀大家一同感受詩中的親情與愛。「將生活譜寫成詩」療心講座，5月27日則邀請《接住孩子前，先接住自己：陪你照顧內在需求，度過情緒風暴》一書的作者，職能治療師同時也是親子教養作家的童童老師，與家長分享如何應對親子情緒互動中的各種難題。活動即日起免費開放報名。

另外，5月15日起6月15日止還有趣味的「我家川柳」詩句創作FB活動，邀民眾將日常生活或家庭趣事寫成3句以內的短詩和大家分享，只要參加活動，便有機會可以抽好禮。「吾愛吾家」療心電影院將播放2部親情療癒電影，分別是6月7日《我的喪屍爸爸》以及6月14日《熊出沒·伴我「熊芯」》；還有「『詩』是生活的樂譜」主題書展將展出至6月15日。

為鼓勵家長多陪孩子閱讀，體會親子共讀的樂趣，全市各區圖書分館同時推出「閱讀愉家」家庭借閱活動，5至6月只要持新北市立圖書館家庭借閱證，每月借閱實體圖書累計達15本（含）以上，即可抽500元禮券。歡迎親子一起來享受閱讀的樂趣。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2909-1727。