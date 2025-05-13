快訊 ／山友攀登佳陽山跌落邊坡頭破骨折　黑鷹吊掛送醫

▲林姓山友攀登佳陽山不慎摔落，頭部外傷左手肋骨疑似骨折，由黑鷹直升機吊掛送醫救治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一行4人登山隊前往台中市和平區攀登佳陽山，其中61歲男性山友不甚摔落邊坡，造成頭部外傷，左手及肋骨疑似骨折無法動彈，立即打電話向警方求援。台中市消防局獲報後出動山搜人員並申請空勤直升機支援，在今日下午近3時吊掛成功，降落東勢河濱公園由救護車送東勢農民醫院救治。

台中市消防局在今(13)日04：35接獲山友報案指稱，1行4人(3男1女)，3天的行程在第2天在和平區油婆蘭營地往佳陽山方向17公里處，同行林姓山友（年約61歲）跌落邊坡約5公尺、已由同行山友拉至步道，頭部受傷流血、左手肘及肋骨疑似骨折、身體畏冷、有失溫疑慮，目前意識清楚無法行走，請求協助。

勤務中心立即派出梨山分隊出動1車4人由小隊長姚泳帶隊前往，並向消防署申請直升機及通知市警局、林保署台中分屬、保七總隊第五大隊、雪霸國家國源管理處。

上午10:30分搜救人員由直昇機分兩批載運至油婆蘭營地下放，步行前往事故地點。12：50接觸傷患（頭部外傷、左手骨折、肋骨疼痛、疑似有失溫之情況），給予包紮處置後協助將其搬運至適合吊掛位置。下午14：50空勤直升機完成吊掛，15：22直升機到達東勢河濱公園，傷者意識清楚送往東勢農民醫院。