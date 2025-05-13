蘆洲槍擊！喬賭債糾紛他開車猛撞　對方更狠霰彈槍還擊

▲開槍的劉男（前）與持刀的陳男（後）到現場模擬案發經過 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區10日凌晨12時許，永安南路二段發生槍擊案。李姓男子與人相約「輸贏」，到場隨即開車衝撞對方，結果反遭對方持霰彈槍射擊，並在車尾留下多處彈孔。警方追查後，將開車撞人的李姓男子帶回，13日中午，再循線逮捕開槍的22歲劉男及持刀的27歲陳男，稍早並押解2人回到現場模擬事發經過，目前正在偵訊中。

▲李男開車衝撞對方，遭劉男開霰彈槍反擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌開車撞人的21歲李姓男子，有過失傷害及侵占等前科，他人在社群媒體上，因喬賭債發生口角，雙方相約至蘆洲永安南路二段談判，李男找來另名男子開車赴約，才剛抵達李男就直接開車衝撞對方，對方不甘示弱直接拿出霰彈槍開槍反擊，射中李男車尾，李馬上加速離開。

附近民眾聽到槍聲，隨即報警處理，警方調閱監視器，以車追人循線在泰山地區逮人，但李男到案後，對案情內容多作保留不願透漏，僅說是因玩線上賭盤的債務糾紛，警方13日中午循線逮捕開霰彈槍的劉男及持刀在場的陳男，目前正在偵訊中，將追查槍枝來源，並依槍砲彈藥管制條例及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。

▼蘆洲槍擊案，劉男所持的霰彈槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）