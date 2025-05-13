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徐少東開賓利失聯！傳票怒貼「人渣司法官」　最後足跡在愛河邊

記者賴文萱／高雄報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金超過22億元，去年高雄高分院二審改判徐12年，全案仍可上訴。未料，徐少東9日清晨留下書信給兒子後，開著跟朋友借來的千萬賓利轎車外出後就人間蒸發。根據徐留下的信件內容指出「承受了太多扭曲，會找個風水寶地，你們別掛心」，警方調閱監視器發現，他將車開到高醫停車場停放後，徒步走往同盟路愛河一帶，目前尚未有所尋獲。

▲▼徐少東涉吸金詐騙案。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

▲三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，高雄高分院去年二審宣判。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

徐少東涉嫌非法吸金22億，遭判刑12年，目前案子還在上訴中。為避免徐少東逃脫，法院要求他需每週到戶籍地新興分局自強派出所報到，他過往都遵守規定於每週一報到，但9日清晨，他獨自開著朋友的千萬賓利離家後，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步離開人間蒸發。

家屬也透露，徐近日心情低落，且這次離家身上沒帶手機，還有遺留書信在家中，因沒帶手機一直聯繫不上，擔心發生意外，才通報緊急協尋。

▲▼徐少東駕車離家畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲徐少東駕車離家，將跟向朋友借來的車子停放至高醫停車場後，徒步離開。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，徐少東原定今日下午要開庭，如今卻失聯，從他留給兒子的親筆信內容則指，「爸爸承受了太多扭曲，我會找個風水寶地，你們別掛心」等語，另外還有今日被傳喚的傳票，上頭貼著一張便利貼寫著「人渣司法官，死不妥協」。

▲▼原今要出庭，徐少東失聯。（圖／翻攝王上豪臉書）

▲原今要出庭，徐少東留下親筆書信及傳票後失聯。（圖／翻攝王上豪臉書）

警方受理後，因無法透過手機定位找人，初步只能從徐少東駕車離開家裡的動線，沿路調閱監視器尋人，最後蹤跡出現在同盟路，也就是愛河一帶，目前仍搜尋未果。

▲▼徐少東駕車離家畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲徐少東駕車離家畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據判決指出，徐少東為三聯集團的實際負責人，張永昌為永昌法律事務所律師兼三聯集團法律顧問，二人買下經營不善、連年虧損之南頻電信公司，並將公司更名為三聯南頻，由張永昌擔任董事長、徐少東擔任營運長。

儘管公司連年虧損，但兩人卻對外宣稱公司擁有通訊加密技術的APP，結合多項電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，對外吸金，並稱年報酬率可達24%，從2015年9月至2019年5月期間，涉嫌以老鼠會方式進行非法吸金，有超過4016名投資者受害，總金額約22億6670萬元。

2020年，高雄地檢署依違反銀行法、洗錢防制法等罪將徐少東、張永昌提起公訴，同年12月24日，高雄地院一審判徐少東徒刑13年，張永昌徒刑11年，併科罰金1億元和5000萬元，其他參與此案的三聯公司幹部也分別被判處7年半至10年不等的有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院去年7月9日上午審判，徐少東改判徒刑12年，罰金1億元，張永昌維持11年的刑度，罰金5000萬元。全案仍可上訴。

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