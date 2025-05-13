錄完節目成獵物！正妹遭NONO淫辱慘況曝　地點竟在大稻埕河邊

▲NONO性侵案爆點判決！控7罪僅1罪成，法院認：其餘證據不足。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

昔日綜藝圈「B咖一哥」NONO（本名陳宣裕），遭6名女子控訴性侵及猥褻，檢方依3項強制性交罪、2項強制性交未遂罪及2項強制猥褻罪起訴。歷經近1年不公開審理，士林法院今（13日）上午宣判，僅認定其中1件強制性交未遂罪成立，判處有期徒刑2年6月，其餘6案均因證據不足，判決無罪。士檢表示，待收到判決書後，將研議是否提起上訴。

法院認定，2011年間NONO參與三立節目《王牌大賤諜》單元錄影時，認識代號A4的成年女子，當天晚間錄影結束後，NONO主動提出開車載她回家，A4一度婉拒，但因信任他為演藝圈前輩，加上地點偏遠，最終接受邀約。NONO駕車先帶A4前往士林夜市購買宵夜，再將車駛往台北市大稻埕河堤停車場。

然而，NONO在車輛停妥熄火後，先強行擁抱A4，再將她拉進後座，關上車門後對她上下其手，包括親吻臉部與胸部、撫摸下體、扯開襯衫與內褲，並自行褪下褲子、將A4壓在大腿上摩蹭，著手進行性交行為未遂。A4激烈反抗，用腳蹬椅背掙脫，跌落至車內腳踏板處後不斷求饒，NONO才罷手。

法官認為，NONO身為知名藝人，竟利用A4對其信任誘騙上車，再載往偏僻處犯案，完全無視A4反抗與意願，手段強暴、惡性非輕。A4因擔心被輿論攻擊及NONO的演藝圈影響力，長期未對外聲張，直至MeToo運動掀起後才決心揭露真相。

NONO在整起審理過程中始終否認犯行，堅稱「不認識A4」、「不知道她為何這樣說自己」，未展現悔意，也未與被害人和解或取得諒解。法院綜合其犯罪動機、手段、身分地位與被害人陳述，依《刑法》第221條第2項規定，判處有期徒刑2年6月。

至於另外5名女子（代號A1、A6、A8、A9、A10）所控之性侵與猥褻案件，合議庭指出，因屬單一指述，彼此間無目睹他人被害情節，無法互為補強，加上部分敘述與客觀證據不符，且缺乏其他證據佐證，未達「超越合理懷疑」的有罪認定標準，依「罪證有疑，利歸被告」原則，判決無罪。

全案目前尚未定讞，士林地檢署稍早表示，待收到書面判決後，將研議是否提出上訴。