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台女「偷拍日本浴場PO網」身分起底！竟是竹雕國寶大師愛女

引發爭議的陳女，竟是台灣「國寶級竹雕大師」陳春明女兒。（翻攝自陳女臉書）

▲引發爭議的陳女，竟是台灣「國寶級竹雕大師」陳春明女兒。（翻攝自陳女臉書）

圖文／鏡週刊

一名陳姓女子日前與杜姓丈夫前往日本北海道度假，入住知名的留壽都渡假酒店，卻在館內浴場無視「禁止攝影」的明確告示，擅自進入拍照，並將21張疑似含有其他住客裸身泡湯畫面的照片上傳網路，引發公憤。令人意外的是，根據其臉書資料顯示，這名陳女竟是台灣「國寶級竹雕大師」陳春明的女兒。

從陳女臉書過往貼文可見，她本身疑似從事藝術相關工作，曾多次徵求攝影師協助拍攝竹雕作品，並在去年3月發文悼念父親，底下還有不少親友留言表達安慰。

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陳女日前與杜姓丈夫前往日本北海道度假，卻在浴場偷拍。（翻攝自陳女臉書）

▲▼陳女日前與杜姓丈夫前往日本北海道度假，卻在浴場偷拍。（翻攝自陳女臉書）

陳女日前與杜姓丈夫前往日本北海道度假，卻在浴場偷拍。（翻攝自陳女臉書）

 陳春明於2024年2月27日辭世，享壽83歲，是台灣竹雕界備受敬重的大師級人物。（翻攝自陳女臉書）

▲陳春明於2024年2月27日辭世，享壽83歲。（翻攝自陳女臉書）

陳春明於2024年2月27日辭世，享壽83歲，是台灣竹雕界備受敬重的大師級人物。1941年出生的他，自幼生長於雕刻世家，父親陳正氣是台灣早期北中南四大雕刻名家之一。在耳濡目染下，他早年便投入木雕與竹雕創作，耕耘超過七十載。

陳春明於2024年2月27日辭世，享壽83歲，是台灣竹雕界備受敬重的大師級人物。（翻攝自陳春明臉書）

▲陳春明是台灣竹雕界備受敬重的大師級人物。（翻攝自陳春明臉書）

陳春明技藝精湛，無論立雕、陰雕、陽雕、淺雕、浮雕，或留青陽文雕皆駕輕就熟，作品廣受兩岸藝文界推崇，堪稱「藝術瑰寶」。他在40歲時即獲頒國家文藝獎，並於2013年被台中市政府登錄為「傳統竹雕」保存者，地位崇高。如今其女卻因失格行徑引發爭議，也讓不少人感到唏噓。


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