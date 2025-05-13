　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

AI寫作神器Manus全面開放　每日免費任務、註冊即送一千點

▲▼Manus AI。（圖／Manus）

▲AI生產力工具Manus宣布即日起全面開放使用，不再設置候補名單。（圖／Manus）

記者吳立言／綜合報導

AI生產力工具Manus今（13日）宣布即日起全面開放使用，不再設置候補名單，所有用戶均可立即註冊並體驗服務。為歡慶擴大開放，Manus同步推出三項優惠：

◆每日提供1次免費任務（價值300點數）

◆所有用戶可獲得一次性1,000點數獎勵

◆免費任務每日凌晨0時（台灣時間）重置，當日未使用將不累積

此外，平台亦提供三種付費訂閱方案，分別為每月19美元、39美元及199美元，付費用戶可享更多任務次數、高級功能與優先支援服務。
Manus是一款以「任務導向寫作」為核心的AI工具，主要協助使用者快速產出各類文字內容，如行銷文案、新聞稿、部落格文章、電子報、產品介紹等。其特色在於提供結構化的任務模組，用戶只需簡單輸入關鍵字或目標，就能生成具邏輯性與風格一致的內容。

相較於傳統AI文字生成器，Manus更強調「實用導向」與「多樣風格」，並內建提示模組（prompt templates），方便不同領域的創作者迅速上手。平台也支援信用點數機制，用戶可依任務數量付費，具備高度彈性。

此次開放象徵Manus正式進軍更大規模市場，朝向低門檻、高效率的AI寫作工具目標邁進，無論是行銷人員、內容創作者，或是中小企業，都能在平台中找到合適的應用場景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心
川普談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀
想硬上「泥醉女」發現是男的！　逼口交丟下500元
NONO涉性侵判囚2年6月　老婆朱海君神隱到底拒回應
國定假日多5天會怎樣？黃崇仁：多放3、4天死不了人
川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣
快訊／王文洋不忍了！　發出3聲明
擊落馬航MH17釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責
獨／大馬路上驚見鱷魚！　民眾嚇壞
秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

AI寫作神器Manus全面開放　每日免費任務、註冊即送一千點

OpenAI擴展深度研究功能　ChatGPT現可連接OneDrive與SharePoint

OpenAI執行長：ChatGPT只是開始　未來將成為你人生的智慧作業系統

新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

OpenAI進攻醫療產業　推出HealthBench建立全球AI評估新標準

蘋果FastVLM模型亮相　首款可在iPhone運行的視覺語言模型

ChatGPT深度研究悄悄新增PDF匯出功能　用戶可一鍵下載完整報告

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場　從搜尋工具變身智慧助理

馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」　預計再一周才能上線

Claude 3.7系統提示詞洩漏　揭開AI回應背後的魔法機制

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

AI寫作神器Manus全面開放　每日免費任務、註冊即送一千點

OpenAI擴展深度研究功能　ChatGPT現可連接OneDrive與SharePoint

OpenAI執行長：ChatGPT只是開始　未來將成為你人生的智慧作業系統

新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

OpenAI進攻醫療產業　推出HealthBench建立全球AI評估新標準

蘋果FastVLM模型亮相　首款可在iPhone運行的視覺語言模型

ChatGPT深度研究悄悄新增PDF匯出功能　用戶可一鍵下載完整報告

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場　從搜尋工具變身智慧助理

馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」　預計再一周才能上線

Claude 3.7系統提示詞洩漏　揭開AI回應背後的魔法機制

林俊傑唱一半突被男星下跪！　急喊「我對不起你」原因曝光

川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

慶祝行情降溫！　上證指數開高走低　港股跌1.67％

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

絕美「回族新娘」驚艷全網！攝影師認證：家族出美女

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

突站起來頭暈小心「姿勢性高血壓」　醫：死亡風險高87%

12強淘汰韓國的林昱珉　韓媒看好未來大聯盟對決李政厚、金慧成

COMPUTEX 2025「ESG GO！」系列活動　共創永續未來

聽過CKM症候群嗎？　心臟、腎臟、代謝其實息息相關

賈永婕曝「具俊曄每天去看大S」　聊小S復出：她還需要時間

AI科技熱門新聞

OpenAI執行長：ChatGPT只是開始

OpenAI推出HealthBench

Google推出AI Futures Fund

馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」

ChatGPT深度研究新增PDF匯出功能

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

Cursor Pro推學生一年免費福利

黃仁勳傳明天來台灣！私下行程曝光　

AI寫作神器Manus全面開放

ChatGPT終於支援GitHub！

蘋果FastVLM模型亮相

ChatGPT現可連接OneDrive與SharePoint

蘇姿丰來了！15日台大演講、宴請供應鏈大咖

OpenAI執行長：生成式AI已超出人類理解

更多熱門

相關新聞

AI×ESG高峰會台中登場　產官學聚焦3大主軸

AI×ESG高峰會台中登場　產官學聚焦3大主軸

由民間企業主辦的「AI x ESG永續高峰會」日前在台中市登場，會議圍繞AI永續發展、跨界合作國際接軌與產官學對話政策解析等3大主軸，現場有多名學者與企業代表與會。

Google推出AI Futures Fund

Google推出AI Futures Fund

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

關鍵字：

manusaimanusai生產力工具

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面