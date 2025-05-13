AI寫作神器Manus全面開放　每日免費任務、註冊即送一千點

▲AI生產力工具Manus宣布即日起全面開放使用，不再設置候補名單。（圖／Manus）

記者吳立言／綜合報導

AI生產力工具Manus今（13日）宣布即日起全面開放使用，不再設置候補名單，所有用戶均可立即註冊並體驗服務。為歡慶擴大開放，Manus同步推出三項優惠：

◆每日提供1次免費任務（價值300點數）

◆所有用戶可獲得一次性1,000點數獎勵

◆免費任務每日凌晨0時（台灣時間）重置，當日未使用將不累積

此外，平台亦提供三種付費訂閱方案，分別為每月19美元、39美元及199美元，付費用戶可享更多任務次數、高級功能與優先支援服務。

Manus是一款以「任務導向寫作」為核心的AI工具，主要協助使用者快速產出各類文字內容，如行銷文案、新聞稿、部落格文章、電子報、產品介紹等。其特色在於提供結構化的任務模組，用戶只需簡單輸入關鍵字或目標，就能生成具邏輯性與風格一致的內容。

相較於傳統AI文字生成器，Manus更強調「實用導向」與「多樣風格」，並內建提示模組（prompt templates），方便不同領域的創作者迅速上手。平台也支援信用點數機制，用戶可依任務數量付費，具備高度彈性。

此次開放象徵Manus正式進軍更大規模市場，朝向低門檻、高效率的AI寫作工具目標邁進，無論是行銷人員、內容創作者，或是中小企業，都能在平台中找到合適的應用場景。