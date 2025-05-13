路怒症上身！運將街頭爆氣嗆「開槍、砍人」　律師：恐涉2罪

記者林東良／台南報導

台南市永康區近日傳出一起疑似行車糾紛事件，一名計程車司機疑因不明原因在街頭爆氣失控，不但下車朝對方不斷飆罵三字經，還揚言拿刀砍人、開槍，影片曝光後引發網友熱議，律師梁家瑜指出，該名司機言行恐已涉犯《刑法》恐嚇危安罪與公然侮辱罪，依法最高可處兩年以下有期徒刑或罰金。

▲台南永康驚傳行車糾紛，小黃司機疑似下車怒嗆砍人，恐涉犯恐嚇危安與公然侮辱罪，依法可處拘役或罰金。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

事件起於近日有網友在社群平台PO出影片，指稱台南永康某路段時，一輛小黃疑似與人發生行車糾紛，運將隨即下車理論，雙方發生言語衝突，運將不僅口出惡言，還不斷威脅「拿刀砍人、開槍」等語，引發現場民眾圍觀，過程驚險。

▲律師梁家瑜指出，該名司機言行恐已涉犯《刑法》恐嚇危安罪與公然侮辱罪嫌。（圖／記者林東良翻攝）

對此，律師梁家瑜表示，若證實該名司機言詞中出現「砍人、開槍」等內容，已涉及《刑法》第305條恐嚇危安罪嫌，法律明文規定「以加害人生命、身體、自由、名譽或財產之害，施以恐嚇者」，可處2年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。此外，行為人當街使用三字經謾罵，亦可能構成《刑法》第309條公然侮辱罪嫌，亦可處拘役或罰金。

梁家瑜強調，即便未實際動手，單就語言恐嚇與公然罵人，依現行法規仍可能構成犯罪，呼籲民眾遇到糾紛應冷靜處理，切勿一時情緒失控釀下更大法律責任。