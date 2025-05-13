OpenAI擴展深度研究功能　ChatGPT現可連接OneDrive與SharePoint

▲ChatGPT現可連接OneDrive與SharePoint。（圖／X@btibor91）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI再度升級ChatGPT的企業應用能力，根據OpenAI官方於5月12日更新，ChatGPT現已支援連接微軟的OneDrive和SharePoint文件庫，進一步強化AI深度研究（Deep Research）功能。這項更新目前針對Plus、Pro 與 Team 訂閱用戶開放，但暫不包括歐洲經濟區（EEA）、瑞士與英國的使用者。

這次更新是在OpenAI與GitHub整合後的重要進展，先前推出的GitHub深度研究連接器可讓ChatGPT讀取儲存庫的程式碼與拉取請求（pull requests），並生成具備引用的分析報告。新一波擴充則將目標鎖定企業級資料管理平台，進一步拓展實用場景。

使用者連接OneDrive或SharePoint後，ChatGPT能夠即時存取並分析雲端文件，協助企業快速提取資訊。例如輸入「請顯示北美第一季財報摘要」或「查找歐洲區 1 月銷售數據」，系統即可自動從授權的資料夾中搜尋、解讀並引用對應內容。

操作方式也相當直覺，使用者只需開啟ChatGPT，點選「deep research」下拉選單，選擇SharePoint或OneDrive並完成登入授權，接著即可從「Connected Apps」選項中管理連線狀態與授權資料夾。

OpenAI此舉明顯強化ChatGPT在企業內部應用的潛力，尤其是針對資料管理與內部資訊分析，將能進一步減輕人力負擔、加快決策流程。