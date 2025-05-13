拚命20年竟翻車！NONO伸狼爪侵犯女子　語錄一條比一條噁

▲藝人陳宣裕（藝名NONO）曾是綜藝節目中的萬年綠葉，更娶回比自己小15歲的女歌手朱海君，風光一時。（圖／翻攝自FACEBOOK／NONO陳宣裕）

記者黃宥寧／台北報導

曾是綜藝節目中的萬年綠葉，NONO（本名陳宣裕）以樸實外型與拚命三郎性格闖蕩演藝圈20多年，與吳宗憲、康康組「憲憲家族」，被封為「B咖一哥」，還娶回比自己小15歲的女歌手朱海君，風光一時。孰料，他遭6名女子指控性侵與猥褻遭起訴。士林法院今（13日）宣判，僅一件強制性交未遂判2年半，其餘無罪；NONO是否從諧星淪為階下囚，有待後續觀察。

現年54歲的NONO，出身於1990年代的三立電視，最初擔任節目現場工作人員，後在歌唱節目《21世紀新人歌唱排行榜》中，因經常被女主持人拉上台搞笑現身而嶄露頭角。他拜許效舜為師，也曾任其司機，並在《鐵獅玉玲瓏》中表演自創的「划船舞」，逐漸走紅。

1999年起，他加入吳宗憲旗下「憲憲家族」，與康康成為節目主力，合體主持《JACKY SHOW》《周日八點黨》等節目。他以「幾光男孩」（走光、兩光、陽光、膀胱、輸光）自嘲，觀眾印象深刻，奠定「B咖一哥」地位。

2000年，NONO還曾與吳宗憲、許傑輝、陳建州（黑人）一同出演周杰倫出道歌曲《鬥牛》MV，飾演熱血灌籃球員，展現男孩義氣。孰料23年後，這支作品竟成為翻車預言書，當年上場的男星中，除了周杰倫與康康，其餘皆陸續捲入性騷或性侵爭議，被戲稱這部MV為「死亡筆記本」，諷刺意味濃厚。

在演藝事業站穩腳步後，NONO也積極拓展副業，2015年創立「艋舺雞排」連鎖店，觸角延伸至美、加、英等地，巔峰時期全台與海外合計近80家門市，月營收破新台幣500萬元。他也跨足美式漢堡、蛋糕與手搖飲品牌，成為藝人轉型經商的代表人物。

▼藝人NONO從風光B咖一哥遭指控為色魔。（資料圖／記者黃宥寧攝）

2023年爆出性騷醜聞後，多數品牌火速切割，艋舺雞排更聲明「早已終止合作」，NONO經營多年的副業幾乎瓦解。

同年6月，NONO遭多名女子接連指控性騷、性侵，起初他僅透過經紀人淡淡回應「毫無印象」，未料風波迅速擴大，直播主、小模、劇組化妝師等人相繼實名出面，共有6名女子正式進入司法程序。

據起訴書揭露，NONO涉嫌利用節目邀約與業界資源為誘餌，取得信任後再將女性單獨約出並伸出狼爪，犯行地點涵蓋住家、汽車旅館與車內等處。

更令被害人不堪的是，NONO在行為過程中不僅強行侵犯，還頻繁以言語操弄、情緒勒索與羞辱試圖控制局面。被害人供稱，他曾說出「沒有射精不算啦」、「妳表現好，我可以幫妳上節目」、「妳有沒有看過這麼大的？」等語句；事後更以「妳不說、我不說，就沒人知道」、「我是因為喜歡妳才這樣做」、「妳要搞到我身敗名裂嗎？」等話語企圖壓制對方情緒。這些荒謬言詞不僅成為指控關鍵，也顯示NONO缺乏悔意，檢方並據此，建請法院從重量刑。

2024年5月，士林地檢署依3項強制性交罪、2項性交未遂罪與2項強制猥褻罪正式起訴NONO，並建請法院從重量刑。庭審期間NONO始終否認犯行，全案於今日宣判。

NONO與朱海君婚後育有一女，過去曾在節目中分享家庭點滴，外界一度認為他從搞笑藝人轉型為「暖爸代表」。如今面對性侵指控，演藝事業停擺、副業崩解，形象全面潰堤，令人不勝唏噓。