OpenAI執行長：ChatGPT只是開始　未來將成為你人生的智慧作業系統

▲Sam Altman揭示公司未來的核心策略不再只是打造聊天機器人，而是成為人類與智慧之間的預設介面。（圖／YouTube@sequoiacapital）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）最近在Sequoia Capital頻道的一場訪談中，深入剖析了OpenAI從小型研究機構蛻變為全球AI樞紐的歷程，並首次明確描繪出未來產品的野心輪廓：將ChatGPT打造成「你的AI作業系統」與「智慧核心訂閱」。

奧特曼表示，OpenAI的目標並非只是創造一個更聰明的聊天機器人，而是要提供一個能完整理解你人生脈絡、長期記憶你所有對話與郵件，並跨平台流暢運作的個人AI助理。「我們正在建構一種新的 AI 使用方式。對年輕一代來說，AI 已經不再只是搜尋工具，而更像是一個作業系統。」他指出，未來的AI將不需要重訓模型，就能根據你過去的所有交互紀錄進行推理與行動。

這也呼應他日前談到的戰略定位，「OpenAI想成為人與智慧之間的預設介面，不是統治應用層，而是成為一切服務運作的底層平台。」他進一步說明這個願景：一個單一的高效模型，能夠閱讀你所有的資料歷史、理解你的偏好與目標，並在工作、生活、溝通等多場景中提供主動式協助。

奧特曼並不避諱這個目標的野心。他說，「我們希望OpenAI成為每個人每天都會使用的核心AI訂閱。如果你能做得更好，那很好，歡迎挑戰。」

從「研究室」到「作業系統」的轉變，OpenAI的未來版圖已經不再局限於ChatGPT本身，而是要讓AI成為每個人日常中看不見、卻無所不在的智慧引擎。