31歲女「國道遭4車夾擊」身亡　司機竟稱：鬼遮眼

記者葉國吏／綜合報導

國道1號南向台南仁德服務區路段，7日深夜發生重大車禍，31歲女駕駛遭夾擊當場死亡。檢警12日相驗，肇事的63歲姜姓貨櫃車司機到場向死者家屬致歉，但一句「鬼遮眼」被家屬痛罵。

▲國道1號台南仁德服務區路段重大車禍。（圖／記者林東良翻攝）

姜男在殯儀館向家屬鞠躬致歉，卻聲稱「鬼遮眼，一時煞車不及才撞上」，此說法讓死者家屬情緒激動，痛斥「什麼話？你講什麼話？」當死者遺體被推進相驗室時，姜男試圖向死者解釋車禍經過，家屬立即制止並表達強烈反對。

▲消防出動機具，救出小客車駕駛，但女子已明顯死亡。（圖／民眾提供，下同）

姜男向檢警供稱，事發當晚他行經仁德路段時，未察覺前方因道路施工封閉而造成的車流回堵，直接撞上前方車輛。他表示，自己撞到的是一輛大型貨車，並未注意到呂女的轎車就在貨車前方，稱這是一個「間接」的碰撞。他還說，「撞到後才醒過來」，試圖解釋當時的情況。

根據調查，事故發生在晚間11時許，姜男駕駛的貨櫃車高速撞擊前方4輛車，其中包括呂女的轎車及3輛大型車輛。呂女的車因遭多輛大車夾擊而全毀，警消接獲報案後迅速到場，雖成功將呂女脫困並送醫，但她因傷勢過重，搶救後仍宣告不治。此外，事故還造成6人輕傷，均已送醫治療。