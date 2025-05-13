新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

▲從模型到資金，Google全方位加持AI新創團隊。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

在AI創業路上，技術門檻高、資源取得不易，一直是新創最常遇到的挑戰。Google最新推出的AI Futures Fund計畫，針對AI領域的新創團隊，提供從旗艦模型到雲端資源、甚至潛在資金的全方位支援，幫助創業者加速產品開發與落地，搶占下一波AI潮流的先機。

Google今（13日）宣布推出全新創業支持計畫AI Futures Fund，針對AI領域的新創團隊提供技術資源、專家協作與潛在資金挹注，協助創業者加速實現下一代AI應用。此計畫由Google DeepMind與Google Labs聯手推動，旨在與具潛力的創業團隊共同打造AI的未來。

AI Futures Fund提供多項資源，重點包括：

搶先使用進階模型：入選團隊將可優先體驗Google DeepMind的旗艦AI模型，包括多模態大型語言模型Gemini、影片生成模型Veo以及圖像生成工具Imagen，進一步開發創新功能並提升產品競爭力。

與Google團隊深度合作：參與團隊可與Google DeepMind與Google Labs的研究人員、設計師、工程師與行銷專家合作，共同推進產品開發與市場策略。

雲端資源與技術支援：Google將提供Google Cloud點數與專屬技術支援，協助團隊進行AI模型訓練、部署與擴展，從雲端架構到產品上線全程護航。

股權投資機會：對具備成長潛力的新創，Google亦開放直接投資的機會，作為進一步資金支持與策略夥伴關係的一環。

Google表示，AI Futures Fund的核心目標是打造一個合作導向的創新平台，讓全球新創能在關鍵早期階段獲得資源與支援，加速實現具有規模與影響力的AI應用。

欲了解更多計畫詳情，可至AI Futures Fund官方網站查詢。