　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

▲Google AI Futures Fund 。（圖／Google）

▲從模型到資金，Google全方位加持AI新創團隊。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

在AI創業路上，技術門檻高、資源取得不易，一直是新創最常遇到的挑戰。Google最新推出的AI Futures Fund計畫，針對AI領域的新創團隊，提供從旗艦模型到雲端資源、甚至潛在資金的全方位支援，幫助創業者加速產品開發與落地，搶占下一波AI潮流的先機。

Google今（13日）宣布推出全新創業支持計畫AI Futures Fund，針對AI領域的新創團隊提供技術資源、專家協作與潛在資金挹注，協助創業者加速實現下一代AI應用。此計畫由Google DeepMind與Google Labs聯手推動，旨在與具潛力的創業團隊共同打造AI的未來。

AI Futures Fund提供多項資源，重點包括：

搶先使用進階模型：入選團隊將可優先體驗Google DeepMind的旗艦AI模型，包括多模態大型語言模型Gemini、影片生成模型Veo以及圖像生成工具Imagen，進一步開發創新功能並提升產品競爭力。
與Google團隊深度合作：參與團隊可與Google DeepMind與Google Labs的研究人員、設計師、工程師與行銷專家合作，共同推進產品開發與市場策略。
雲端資源與技術支援：Google將提供Google Cloud點數與專屬技術支援，協助團隊進行AI模型訓練、部署與擴展，從雲端架構到產品上線全程護航。
股權投資機會：對具備成長潛力的新創，Google亦開放直接投資的機會，作為進一步資金支持與策略夥伴關係的一環。
Google表示，AI Futures Fund的核心目標是打造一個合作導向的創新平台，讓全球新創能在關鍵早期階段獲得資源與支援，加速實現具有規模與影響力的AI應用。

欲了解更多計畫詳情，可至AI Futures Fund官方網站查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／直擊高雄血腥路口！騎士噴飛重傷　1車人全落跑
NONO涉「性侵猥褻6女」今宣判　過去7度不認罪
快訊／台股狂飆！　台積電漲到990
王文洋「不倫師生戀」翻臉王永慶！　為了10億兒告女友
李唯楓被批「沒人品無責任心」 前妻貌美長相曝光
Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭
賴清德：兩岸發生戰爭必是中國挑起　台菲日美應合作防堵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

OpenAI執行長：ChatGPT只是開始　未來將成為你人生的智慧作業系統

新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

OpenAI進攻醫療產業　推出HealthBench建立全球AI評估新標準

蘋果FastVLM模型亮相　首款可在iPhone運行的視覺語言模型

ChatGPT深度研究悄悄新增PDF匯出功能　用戶可一鍵下載完整報告

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場　從搜尋工具變身智慧助理

馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」　預計再一周才能上線

Claude 3.7系統提示詞洩漏　揭開AI回應背後的魔法機制

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！　正宮怒公開「吃我老公小頭」鐵證

OpenAI執行長：ChatGPT只是開始　未來將成為你人生的智慧作業系統

新創福音！Google推出AI Futures Fund　提供模型、資源與投資機會

OpenAI進攻醫療產業　推出HealthBench建立全球AI評估新標準

蘋果FastVLM模型亮相　首款可在iPhone運行的視覺語言模型

ChatGPT深度研究悄悄新增PDF匯出功能　用戶可一鍵下載完整報告

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場　從搜尋工具變身智慧助理

馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」　預計再一周才能上線

Claude 3.7系統提示詞洩漏　揭開AI回應背後的魔法機制

獨／直擊高雄血腥路口！騎士噴飛重傷　1車人全落跑超扯畫面曝

七旬男收「法院刑事傳票」抗傳即拘　險被騙200萬元

籃球少女「仆街」手傷去推拿　4年後5指肌腱脫位開刀重建

銀行放款難！　「海派」舊據點6.1億貸款轉向薯條三兄弟

工作像戀愛　跟契合的人一起共事「茅屋也是天堂」！

快訊／美中關稅有進展！台積電漲33元至990　台股大漲近500點

湖人2度助攻對手獲狀元？詹皇「笑哭」回應　獨行俠超強先發曝

今夏必去哆啦A夢景點！100隻公仔現身台北　還有熱氣球+無人機秀

雲林斗六出現議價空間　生活圈選屋「還有1字頭」

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身！搭載專屬配備　採油電雙動力

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

AI科技熱門新聞

OpenAI推出HealthBench

OpenAI執行長：ChatGPT只是開始

Google推出AI Futures Fund

馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」

ChatGPT深度研究新增PDF匯出功能

黃仁勳傳明天來台灣！私下行程曝光　

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

ChatGPT終於支援GitHub！

Cursor Pro推學生一年免費福利

蘇姿丰來了！15日台大演講、宴請供應鏈大咖

蘋果FastVLM模型亮相

ChatGPT傳將推出終身與每周付費方案

OpenAI執行長：生成式AI已超出人類理解

Claude 3.7系統提示詞洩漏

更多熱門

相關新聞

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

在希臘發生一起匪夷所思的離婚案件，一名結婚12年並育有兩子的女子，竟因為ChatGPT「解讀」了一張杯中咖啡渣照片，懷疑丈夫外遇，最終堅持提出離婚。該事件不僅引發外界對人工智慧角色的討論，也反映出人們對科技過度依賴的潛在風險。

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場

黃仁勳傳明天來台灣！私下行程曝光　

黃仁勳傳明天來台灣！私下行程曝光　

新任教宗：AI是當代人類面對的重大挑戰

新任教宗：AI是當代人類面對的重大挑戰

關鍵字：

googleaiaifuturesfundgoogledeepmindgooglelabs新創

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

板中將迎新校長！學生掛布條：獨裁就滾

國一離奇死亡車禍！賓士大G男命喪車內

日本爆紅「超慢深蹲法」　每天練1次就瘦爆

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面