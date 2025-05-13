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世壯運開幕倒數　議員抓包APP竟一片空白

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2025雙北世界壯年運動會將在本週六開幕，台北市議員顏若芳揭露，世壯運APP從5月1日上架後狀況連連，甚至有下載後完全無法使用的狀況，觀光、交通、美食資訊更全是直接介接到官方網站。對此，台北市體育局長游竹萍答詢表示，選手報到時已宣傳APP下載，會再與資訊局針對App進行精進。

顏若芳說，APP從5月1日上架後，主打多語支援、觀光美食交通一手包辦，但卻有選手陳情APP下載後完全無法使用，除了無法點選「忘記密碼」外，在未登入狀態下使用，主頁面、競賽資訊、競賽時程、技術手冊全部都是一片空白，而觀光、交通、美食資訊更全是直接介接到官方網站。

顏若芳表示，在世壯運App Store的頁面上雖然顯示iOS 16以上可以使用，但她自己的手機就是iOS 16.3，卻也無法使用、畫面全是空白。

她指出，截至5月10日的世壯運APP各國下載數也是慘不忍睹，107個參賽國家中，竟有52國完全沒有人下載，而有下載紀錄的55個參賽國當中，有39國下載數佔參賽選手數比率未達3成，而比率最高前三名則分別為阿拉伯聯合大公國、蓋亞那、土耳其。

顏若芳進一步指出，根據雙北世壯運主計畫，本屆世壯運早應在2023年6月完成APP需求調查、2024年6月完成APP建置，如今花了300萬元建置的APP，卻換來一片空白的畫面，不僅令人傻眼，更讓台北貽笑國際。

顏若芳痛批，世壯運籌辦過程雜亂無章，本來以為可以為台灣帶來大規模的國際聲量和經濟效益，結果花了20億換來的卻是被國際訕笑的結果。她強調，本屆世壯運的慘況，身為主辦單位之一的蔣萬安市府責無旁貸，應在賽事過後痛自檢討。
 

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