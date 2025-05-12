　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤以「性侵」比喻憲訴法三讀　陳智菡批：能不能別這麼噁心？

▲▼立院民眾黨團主任陳智菡批評立院民進黨團幹事長吳思瑤，拿立法院三讀表決通過過程比喻成性侵案。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲立院民眾黨團主任陳智菡批評立院民進黨團幹事長吳思瑤，拿立法院三讀表決通過過程比喻成性侵案。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委聲請釋憲、暫時處分的《憲法訴訟法》部分條文修正案，憲法法庭今（12日）下午召開說明會，立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，綠大力反對《憲訴法》修法，不能僅因立法院長韓國瑜問完「有無文字修正」時未提反對，就代表沒異議，並以「性侵案」做舉例。對此，立院民眾黨團主任陳智菡批評，「妳能不能不要這麼噁心？」

憲法法庭12日下午進行說明會，吳思瑤拿出去年12月20日院會現場照片，以及反對藍白《憲訴法》修法的海報給大法官看，提及當時議場發生暴力衝突，非常混亂，自己甚至被打傷，並不斷要求韓要點名表決、用表决器表決，但卻未被理會。

吳思瑤也提到，民進黨反對《憲訴法》修法5個多月，不能僅因韓國瑜問「有無文字修正」後就敲錘的那1秒未提反對，就代表民進黨沒有異議，「我坐在這裡，我又是個女性，我要舉一個例子，這就像是一個被性侵的受害者，全程被侵害的當下一再反對、拒絕，可是在某個當下沒有反對，就說她接受被侵害的過程，這對我而言，民主程序不能夠被這樣逾越、踐踏。」但隨後大法官呂太郎提醒吳思瑤發言時間到了，「且這跟性侵案沒有關係。」

面對吳思瑤以性侵案比喻《憲訴法》修法過程，陳智菡12日晚間於臉書發文批評，吳思瑤公然在憲法法庭，對在立法院工作的男男女女，進行不實指控與言語性騷擾，「吳思瑤在憲法法庭不倫不類的比喻，竟然把立法院三讀表決通過的過程，比喻成性侵案，意思是民進黨的立委一直say no，但不被接受，所以他們就等同被性侵了」。

陳智菡指出，吳思瑤講這段的時候，顯然有備而來，滿面愁容還帶哭腔說「我不斷反抗、不斷反抗」，拿女性身分想吃「女權自助餐」吃到飽，但這番言論連大法官都聽不下去，直接打臉吳思瑤「今天的討論與性侵無關」，民主程序就是少數服從多數、多數尊重少數，小學生都懂的常識，吳思瑤竟然想利用立委身分，在嚴肅的憲法法庭上擁有發言權，就毫無下限的扭曲。

「請問如果吳思瑤的邏輯為真，豈不是每一次表決有人輸了，就等於在立法院議場上公然發生性侵案件？」陳智菡強調，作為一個女性政治人物，「吳思瑤妳能不能不要這麼噁心？明明是加害人、霸凌者，還想佯裝受害者，明明是政治攻防，還要瞎扯性別議題 。」這根本是在加深不友善女性政治人物的刻板印象，論述爛到要用「表決輸了像被性侵」，真的只會讓人看不起。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／酒駕撞死聾啞婦　保時捷男收押
五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境
川普啟動「最惠國政策」！宣布藥品降價59%　能源物價也喊降
快訊／威力彩頭獎連22槓　下期上看5.7億元
雷雨將再擴大　時程一次看
快訊／道指開盤飆漲千點！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫、李彥秀遭指未申請路權　何元楷曝公文：「烏龍王」吳欣岱

吳思瑤以「性侵」比喻憲訴法三讀　陳智菡批：能不能別這麼噁心？

被批刪特別預算「親中毀台」　民眾黨團嗆綠：胡言亂語、不知所云

苗栗雙罷未達標！罷團崩潰哭了　邱鎮軍、陳超明：謝謝鄉親支持

食品廣告執法如行文字獄　衛福部回應將採「輔導先行」

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻　志工落淚

影／台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！　3發齊射畫面看這裡

藍拚明修《核管法》讓核電延役　綠轟：又要表決前才有最終版？

國情簡介96％漢人變其餘人口　趙少康轟自欺欺人：民進黨才是「其餘」

藍議員點名凌濤、翁曉玲　願資助旅費送2人出國！少出來講話

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

【話題直接終結】老公分享朋友八卦！　被老婆細問卻「什麼都不知道」

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

朱立倫、李彥秀遭指未申請路權　何元楷曝公文：「烏龍王」吳欣岱

吳思瑤以「性侵」比喻憲訴法三讀　陳智菡批：能不能別這麼噁心？

被批刪特別預算「親中毀台」　民眾黨團嗆綠：胡言亂語、不知所云

苗栗雙罷未達標！罷團崩潰哭了　邱鎮軍、陳超明：謝謝鄉親支持

食品廣告執法如行文字獄　衛福部回應將採「輔導先行」

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻　志工落淚

影／台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！　3發齊射畫面看這裡

藍拚明修《核管法》讓核電延役　綠轟：又要表決前才有最終版？

國情簡介96％漢人變其餘人口　趙少康轟自欺欺人：民進黨才是「其餘」

藍議員點名凌濤、翁曉玲　願資助旅費送2人出國！少出來講話

西甲國家德比上演帽子戲法　姆巴佩打破皇馬隊史紀錄

天王嫂方媛曬與媽媽仙氣合照！　岳母「小郭富城4歲」顏值掀議

4度酒駕害命！保時捷無照男「連闖5紅燈」撞死聾啞婦　檢聲押獲准

川普啟動「最惠國政策」！宣布藥品降價59%　能源物價也喊降

財神爺再路過！威力彩頭獎連22槓　下期上看5.7億元

海瑞溫斯頓Logo珠寶好俏皮　彩色寶石勾邊活潑亮眼

妙齡女上門幫人煮飯3菜1湯　月收入8萬贏過一票上班族

蔡允潔情緒失控「動手打小孩」　聽女兒喊1句話心碎哭了：教育好難

朱立倫、李彥秀遭指未申請路權　何元楷曝公文：「烏龍王」吳欣岱

有錢花不完！《浣幣模擬器》獲極度好評　體驗「鈔」能力快感

寵物店老闆「無限循環」抓貓　網笑：5隻像放了50隻...很忙

政治熱門新聞

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了

台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處

新增5天假提覆議？　柯建銘1句話埋伏筆：行政院不急

國定假日多5天　明年行事曆6月底前公告

游盈隆：主流民意將決定大罷免成敗　說是國民黨存亡之戰也不誇張

影／台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！　3發齊射畫面看這裡

3天2酒駕！陳其邁怒：要求嚴格執法

柯建銘預告：至少31位藍委被罷免　如龍捲風吹過無一倖免

罷免二階失敗　邱鎮軍、陳超明發聲了

解放軍下午派30共機出海、17架越中線

藍議員點名凌濤、翁曉玲　願資助旅費送2人出國！少出來講話

更多熱門

相關新聞

民進黨「反核神主牌」踢到鐵板　為何非要與主流民意對抗？

民進黨「反核神主牌」踢到鐵板　為何非要與主流民意對抗？

5月17日（本週五）核三廠二號機將正式停機，這是臺灣歷史上一個黑暗的日子。回顧核一廠一號機於1978年正式完工商轉時，臺灣成為日本、印度之後，亞洲第三個邁進核電時代的國家，沒想到在47年後，臺灣竟成為亞洲第一個廢核國家。

民眾黨團反嗆綠：假愛國真掏空

民眾黨團反嗆綠：假愛國真掏空

憲法法庭審《憲訴法》修正案　正當性遭質疑

憲法法庭審《憲訴法》修正案　正當性遭質疑

國情簡介96％漢人變其餘人口　趙少康轟自欺欺人：民進黨才是「其餘」

國情簡介96％漢人變其餘人口　趙少康轟自欺欺人：民進黨才是「其餘」

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

關鍵字：

民眾黨陳智菡吳思瑤民進黨憲法訴訟法憲訴法

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

更多

最夯影音

更多

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面