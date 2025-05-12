吳思瑤以「性侵」比喻憲訴法三讀　陳智菡批：能不能別這麼噁心？





▲立院民眾黨團主任陳智菡批評立院民進黨團幹事長吳思瑤，拿立法院三讀表決通過過程比喻成性侵案。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）



記者袁茵／台北報導

民進黨立委聲請釋憲、暫時處分的《憲法訴訟法》部分條文修正案，憲法法庭今（12日）下午召開說明會，立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，綠大力反對《憲訴法》修法，不能僅因立法院長韓國瑜問完「有無文字修正」時未提反對，就代表沒異議，並以「性侵案」做舉例。對此，立院民眾黨團主任陳智菡批評，「妳能不能不要這麼噁心？」

憲法法庭12日下午進行說明會，吳思瑤拿出去年12月20日院會現場照片，以及反對藍白《憲訴法》修法的海報給大法官看，提及當時議場發生暴力衝突，非常混亂，自己甚至被打傷，並不斷要求韓要點名表決、用表决器表決，但卻未被理會。

吳思瑤也提到，民進黨反對《憲訴法》修法5個多月，不能僅因韓國瑜問「有無文字修正」後就敲錘的那1秒未提反對，就代表民進黨沒有異議，「我坐在這裡，我又是個女性，我要舉一個例子，這就像是一個被性侵的受害者，全程被侵害的當下一再反對、拒絕，可是在某個當下沒有反對，就說她接受被侵害的過程，這對我而言，民主程序不能夠被這樣逾越、踐踏。」但隨後大法官呂太郎提醒吳思瑤發言時間到了，「且這跟性侵案沒有關係。」

面對吳思瑤以性侵案比喻《憲訴法》修法過程，陳智菡12日晚間於臉書發文批評，吳思瑤公然在憲法法庭，對在立法院工作的男男女女，進行不實指控與言語性騷擾，「吳思瑤在憲法法庭不倫不類的比喻，竟然把立法院三讀表決通過的過程，比喻成性侵案，意思是民進黨的立委一直say no，但不被接受，所以他們就等同被性侵了」。

陳智菡指出，吳思瑤講這段的時候，顯然有備而來，滿面愁容還帶哭腔說「我不斷反抗、不斷反抗」，拿女性身分想吃「女權自助餐」吃到飽，但這番言論連大法官都聽不下去，直接打臉吳思瑤「今天的討論與性侵無關」，民主程序就是少數服從多數、多數尊重少數，小學生都懂的常識，吳思瑤竟然想利用立委身分，在嚴肅的憲法法庭上擁有發言權，就毫無下限的扭曲。

「請問如果吳思瑤的邏輯為真，豈不是每一次表決有人輸了，就等於在立法院議場上公然發生性侵案件？」陳智菡強調，作為一個女性政治人物，「吳思瑤妳能不能不要這麼噁心？明明是加害人、霸凌者，還想佯裝受害者，明明是政治攻防，還要瞎扯性別議題 。」這根本是在加深不友善女性政治人物的刻板印象，論述爛到要用「表決輸了像被性侵」，真的只會讓人看不起。