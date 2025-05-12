嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

▲嘉義市市議員鄭光宏建議，將人行步道化妝蓋板輕量化，讓清潔隊員清潔消毒更輕鬆 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員鄭光宏接獲環保局清潔隊員反應，北港路人行步道上溝蓋的化妝蓋板重達一百公斤，兩個成人提取都很辛苦，也擔心提取不慎壓到腳，恐影響清淤及消毒，嘉義市議員鄭光宏12日要求工務處應設法將蓋板輕量化，讓清潔隊員清潔消毒更輕鬆。

北港路人行步道（友忠路至世賢路段）及交通處桿線下地、行人庇護島等交通改善工程即將竣工，惟近來卻有里長反應，每年2-3次水溝清潔及消毒作業，清潔隊員反應人行步道上的溝蓋化妝蓋板重到兩個成人都拿不太起來，溝蓋搬不動，水溝就無法清。

據了解，60X60公分溝蓋化妝蓋板為混擬土材質，重達100公斤，蓋板上僅有兩提把，實測發現，單靠兩個成人的力量，確實很吃力，整條北港路人行步道的化妝蓋板多達上百個，每年2-3次水溝清潔與消毒，清潔隊員需頻繁提取，工作真的很繁重，提取不慎壓到腳後果不堪設想。

工務處解釋，舊式水溝蓋板為鍍鋅格柵鋼板材質，但格柵樣式恐讓輪椅族的輪子卡住，穿著高跟鞋的行人，鞋跟也會有誤踩、陷入的安全風險，因此近來人行步道的改善工程，中央便規定化妝蓋板樣式與材質，未來清潔隊員如有清潔消毒需求，工務處會協助調派廠商以機具輔助人力方式進行。

鄭光宏表示，尊重設計規劃的專業，但工務單位也要考量到後續清潔隊常態性保養、維護的便利性，因此建議工務處長蘇文崎應向中央反映目前混擬土材質化妝蓋板不利養護以作為後續調整的參考，短期內也應積極以輔助機具搭配人力方式協助清潔隊做好水溝清潔與消毒作業，以維社區環境衛生。