李芷霖駁當小三！網質疑「IG曖昧對話沒解釋」　本人正面回應

▲李芷霖發布聲明。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

記者曾筠淇／綜合報導

味全龍啦啦隊小龍女成員李芷霖（霖霖）繼去年被爆與CBA天津男籃球星林庭謙交往期間疑遭劈腿，10日又被爆料當小三。對此，李芷霖先透過公司否認，11日更親自發布聲明，強調「絕無當小三」。不過有網友看完聲明後卻質疑，李芷霖沒有解釋到IG上的對話內容，本人也針對這點回應了。

一名女網友10日在Dcard上爆料，稱李芷霖介入她的婚姻，並一連貼出好幾張IG的對話紀錄、匯款紀錄、私密照片。當晚，李芷霖的經紀公司便緊急回應，「這些與之前都是一樣的P圖造假，正在準備資料，然後與律師討論聲明內容以及準備報警的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李芷霖11日也拍攝影片並發布聲明，強調小三的故事是假的，她2019年至2024年只有和林庭謙交往過，並沒有介入任何人的感情和婚姻；再來，支付寶的轉帳紀錄、淘寶交易紀錄也是假的；至於私密照片，是當時的男友林庭謙所拍下的，雖發現當下有請對方刪除，但不知為何會出現在造假的對話紀錄中。最後，她也說明了之前「被造謠索取分手費事件」。

由於李芷霖PO出的影片中，是拿出LINE的對話紀錄來證明，因此就有網友質疑，「啊你IG訊息的要不要一起解釋？這樣誰會相信？LINE的訊息上下對不上，沒有足夠的證據」。

▲李芷霖回應網友。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

對此，李芷霖也回覆該網友，強調「沒有這些訊息的存在，我要怎麼解釋......？LINE訊息對不上？」該網友又回，「你找林先生回應會更好，當事人不只你一個，自己打不好贏」。