ChatGPT深度研究悄悄新增PDF匯出功能　用戶可一鍵下載完整報告

▲OpenAI持續擴充ChatGPT應用功能,深化商業研究工具定位。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳立言/綜合報導

多名使用者近日發現,ChatGPT「深度研究(Deep Research)」服務介面悄悄出現「下載為 PDF」按鈕,讓長篇研究報告得以一鍵匯出保存。雖然OpenAI尚未發布正式公告,但前端程式碼與使用者實測皆顯示該功能正在小規模上線。

ChatGPT web app changes



- New "Download as PDF" option for deep research reports



- New revamped connectors tab with many new connectors including Datadog, Zendesk, Box, Resend, Contentful, Teams, SendGrid, Goldcast, HubSpot, Intercom and more



- "Reference chat history"… pic.twitter.com/1trwBPWAcW