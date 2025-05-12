ChatGPT深度研究悄悄新增PDF匯出功能　用戶可一鍵下載完整報告

▲OpenAI持續擴充ChatGPT應用功能，深化商業研究工具定位。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

多名使用者近日發現，ChatGPT「深度研究（Deep Research）」服務介面悄悄出現「下載為 PDF」按鈕，讓長篇研究報告得以一鍵匯出保存。雖然OpenAI尚未發布正式公告，但前端程式碼與使用者實測皆顯示該功能正在小規模上線。

ChatGPT web app changes



- New "Download as PDF" option for deep research reports



- New revamped connectors tab with many new connectors including Datadog, Zendesk, Box, Resend, Contentful, Teams, SendGrid, Goldcast, HubSpot, Intercom and more



- "Reference chat history"… pic.twitter.com/1trwBPWAcW — Tibor Blaho (@btibor91) May 9, 2025

根據多位用戶實測與社群討論顯示，，當用戶在ChatGPT 的深度研究模式中完成任務後，介面右上角即會出現「Download as PDF」按鈕。點擊後，即可快速下載整份報告檔案，完整保留段落結構與引用來源，便於日後閱讀、轉寄與歸檔。

「深度研究」是OpenAI於2024年底推出的實驗性功能，透過代理式AI技術自動進行跨站搜尋、資料彙整與內容撰寫，特別適合用於撰寫市場分析、學術整理或專案簡報。使用者只需輸入提示語，AI即會根據網路上的最新資料產出報告，並附上來源註記，幾乎可取代初階研究人員的工作流程。

此次新增的PDF匯出功能，雖未見官方公告，但已在多位Plus與Team訂閱用戶中開放。OpenAI尚未回應關於全面推送時程，但外界普遍預期，該功能將在未來數週內正式上線。對於學術、顧問與商業分析等重視資料保存與檔案合規的用戶而言，PDF匯出功能可大幅提升使用便利性與專業度，也可能成為OpenAI吸引企業訂閱用戶的一大利器。

隨著AI工具持續向生產力應用靠攏，如何提供簡單、穩定且能被企業接受的輸出格式，成為各家技術廠商競爭的關鍵。此次更新，不僅代表其代理式AI研究路線更趨完整，也顯示OpenAI正逐步回應重度使用者的核心需求。