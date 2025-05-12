陪妻看病走散！失智翁獨自徘徊街頭　關渡所長出馬1小時尋回

▲新北淡水區老翁陪妻到北市關渡醫院看病突失蹤，關渡派出所所長李昌祐親自出馬尋回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北一名失智王姓老翁陪妻至北投關渡醫院就診，因未隨同入院，轉而到附近用餐，卻在妻子看診後失聯，家屬四處尋人未果，緊急報警協尋。關渡派出所迅速動員警力，在正午高溫下搜尋，不到一小時即在知行路尋獲王翁，助其平安返家。警方呼籲，失智長者外出應有人陪同或配戴防走失手鍊，避免憾事發生。

據了解，78歲的王姓老翁家住新北淡水，日前陪妻赴關渡醫院，因妻子要看診，便先行安排他到院旁店家等候。未料看診結束後，妻子卻遍尋不著人影，急向警方求助。

關渡派出所長李昌祐得知情況後，第一時間調閱監視器影像，發現在知行路曾出現老翁身影，隨即指揮線上警力展開地毯式搜索。最終由李所長與警員郭念慈在知行路一帶發現一名與描述相符的長者，其眼神迷惘、不知所措，經查證即為走失的王姓老翁。

▲關渡派出所所長李昌祐（左）與警員郭念慈協力將老翁尋回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方立即將他帶返所內安置，並通知家屬前來接回。家屬見老翁平安無恙，感動不已，頻頻向員警致謝。

北投警分局提醒，家中若有失智長輩，應為其配戴可辨識身分的配件，或在身上縫製聯絡資訊，並建議帶長者至警局辦理指紋建檔，以利協尋時能更快聯繫到家屬，讓每一次走失都能順利回家。