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黃偉哲汛期前視察中榮里抽水工程　強化安定區防洪守護2千居民安全

▲台南市長黃偉哲12日視察中榮里抽水應急工程進度，盼趕在汛期前完工守護民眾安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲12日視察中榮里抽水應急工程進度，盼趕在汛期前完工守護民眾安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安定區中榮里與港尾里去年凱米颱風期間遭遇大範圍積淹水，市長黃偉哲12日上午趕在汛期來臨前，前往視察「中榮里抽水設備應急工程」，力拚7月底前完工，盼藉由水閘門與抽水機強化防洪能力，守護約2000位市民生命財產安全。

▲台南市長黃偉哲12日視察中榮里抽水應急工程進度，盼趕在汛期前完工守護民眾安全。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，去年颱風期間中榮里降雨量大幅超過排水設施10年重現期保護標準，導致區域積水，為因應極端氣候造成的降雨突襲，市府已向中央積極爭取經費，經濟部水利署於去年9月全額補助1300萬元辦理本工程，並於今年2月開工。黃偉哲感謝中央與各界支持，強調「治水工作一棒接一棒」，市府會持續提升基層排水韌性，打造更安全、宜居的台南。

▲台南市長黃偉哲12日視察中榮里抽水應急工程進度，盼趕在汛期前完工守護民眾安全。（記者林東良翻攝，下同）

水利局說明，當時凱米颱風帶來超過200年重現期的降雨，造成安順寮排水7K+715右岸農田匯流口無閘門設施、導致外水倒灌，並加劇港尾里下游積水；中榮里現有抽水平台設於較下游處，雖有自動閘門，但因兩側為農田、逕流量大，使得抽水保護效能不足。

▲台南市長黃偉哲12日視察中榮里抽水應急工程進度，盼趕在汛期前完工守護民眾安全。（記者林東良翻攝，下同）

「中榮里抽水設備應急工程」將於安順寮排水7K+715處新設水閘門，並於靠近聚落端興建抽水平台、配置2部移動式抽水機，提升抽水量能至每秒0.6立方米；同時加高現有排水路防洪牆50公分，強化聚落邊緣防線。工程預計於7月底完工，屆時可改善約15公頃積淹水面積，讓地方在面對颱風豪雨時多一層保障。

視察活動現場除黃偉哲市長外，市議會副議長林志展、議員李偉智、陳碧玉、餘柷青，以及立委郭國文、林俊憲、陳亭妃等人之服務處代表亦到場關心工程進度，顯見各界對地方防汛建設的高度重視。

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