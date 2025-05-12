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首款代理式AI瀏覽器Fellou正式登場　從搜尋工具變身智慧助理

▲▼Fellou瀏覽器。（圖／Fellou）

▲Fellou瀏覽器免費開放，挑戰傳統生產力工具。（圖／Fellou）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧邁入新階段，「代理式AI瀏覽器」正式問世。中國新創公司蒸汽記憶科技有限公司近日推出《Fellou瀏覽器》，打破傳統瀏覽器只能查資料的限制，具備自主搜尋、分析、執行任務等多種功能。該產品不僅能幫助用戶進行跨平台研究、撰寫貼文與發送郵件，還支援自動化表單處理、資料整理等任務，預示著瀏覽器將成為AI數位工作助手的下一個核心應用。

Fellou主打「代理式架構」，意即AI不再被動等候指令，而是能理解使用者需求、主動代為完成任務。以「深度研究模式」為例，用戶只需輸入指令如「找出2025年教育科技新創與其投資人」，瀏覽器便會自動開啟多個影子分頁，並行查詢LinkedIn、Reddit、學術資料庫等平台，短時間內彙整出分析報告、比較圖表與可行建議，堪比研究助理的即時支援。

除了資訊蒐集，Fellou也強化了「工作流自動化」。在「深度工作模式」中，用戶可透過自然語言輸入像是「撰寫一篇AI趨勢LinkedIn貼文並發佈」的指令，Fellou即可完成草稿撰寫、格式設定與跨平台張貼，省去手動操作、切換視窗等繁瑣步驟。內建的Eko框架也為開發者提供高度彈性。無論透過自然語言或JavaScript，皆可建立專屬的任務代理流程，如從網站擷取資訊後自動填寫Google表單、發送Email、或儲存筆記至Notion等，形成跨平台、無縫整合的生產力流程。

在操作介面上，Fellou支援拖放式互動、分頁群組與分割畫面，方便用戶同時處理多項工作。針對隱私保護方面，Fellou強調所有資料處理皆在本地端完成，並採端對端加密、即時刪除雲端記錄，強化資安保障。官方表示，Fellou能將操作時間減少五倍，用戶輸入量平均下降94%。

目前Fellou提供免費版本，支援基礎搜尋與任務處理，進階功能則採訂閱制。整套系統採開源架構，程式碼公開於GitHub，並設有開發者社群與技術支援，開放外部社群共同優化功能，並已確認未來將推出iOS與Android版，以支援行動裝置使用者。
Fellou的問世，代表瀏覽器的角色不再侷限於「資訊入口」，而是邁向真正的「數位夥伴」。透過代理式AI的設計，使用者只需下達任務，系統便能主動規劃並執行整套流程。雖然目前尚有行動端支援與訂閱定價等挑戰，但Fellou所展現的技術潛力與生產力提升，已為AI工具開啟了嶄新應用場景，也為全球數位工作者描繪出未來的工作模式藍圖。

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