馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」　預計再一周才能上線

▲馬斯克坦言Grok 3.5尚未完善，需再等待一周。（圖／Grok）

記者吳立言／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台X（前推特）上回應網友提問時透露，其AI公司xAI所開發的最新模型「Grok 3.5」仍有待打磨，預計最快下週正式推出。他直言「Grok 3.5目前還有點粗糙，還需要一周的時間優化。」

3.5 is still too rough around the edges. Needs another week or so. — gorklon rust (@elonmusk) May 11, 2025

根據馬斯克先前在4月底的說法，Grok 3.5是首款能夠「從第一原理出發進行推理」，並具備回答火箭引擎與電化學相關技術問題的AI系統。他表示，這款人工智慧甚至能提供「網路上找不到的答案」，顯示其意圖讓Grok跳脫目前大語言模型的常規框架，向深度科學應用邁進。

為進一步推廣Grok，馬斯克日前將自己的X帳號暱稱改為「gorklon rust」，並更換頭像，以提升話題性與認知度。這項操作被視為他對Grok項目的高度重視，也反映其希望在AI產業取得技術領先地位的野心。

目前Grok 3.5的具體發表日期尚未敲定，但馬斯克的公開談話顯示，這款AI產品的研發已進入最後衝刺階段。在GPT-4o、Claude 3.5等主流模型相繼登場之際，Grok能否在競爭激烈的生成式AI市場中突圍，備受矚目。