馬斯克坦言Grok 3.5「還太粗糙」　預計再一周才能上線

▲馬斯克坦言Grok 3.5尚未完善,需再等待一周。(圖/Grok)

記者吳立言/綜合報導

馬斯克(Elon Musk)近日在社交平台X(前推特)上回應網友提問時透露,其AI公司xAI所開發的最新模型「Grok 3.5」仍有待打磨,預計最快下週正式推出。他直言「Grok 3.5目前還有點粗糙,還需要一周的時間優化。」

3.5 is still too rough around the edges. Needs another week or so.